"Небесная кара": СБУ показала, как уничтожила около 100 единиц военной техники РФ (видео)

Вражеские танки, артиллерийские системы и боевые бронированные машины бойцы ЦСО "Альфа" уничтожали с помощью FPV-дронов. В СБУ отметили, что враг также потерял убитыми около 50 человек.

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Спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) показали, как уничтожили Вооруженные силы Российской Федерации с помощью FPV-дронов. Видео показали в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Спецназовцы СБУ устроили очередную "небесную кару" оккупантам FPV-дронами. И снова у россиян существенно уменьшилось тяжелой техники на боевых рубежах", — говорилось в сообщении.

Отметили, что за несколько недель бойцам центра социальных операций "А" СБУ удалось ликвидировать 13 вражеских танков, 22 боевые бронированные машины (ББМ), 15 артиллерийских систем, 32 единицы автомобильной техники, два средства наблюдения и 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

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Также СБУ в координации с артиллеристами Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО), шесть артиллерийских систем и станцию радиоэлектронной борьбы.

"А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю", — рассказали в СБУ.

FPV-дроны: что о них известно

Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, которая установлена в передней части дрона. Под FPV-дронами подразумеваются быстрые квадрокоптеры, управляемые с помощью специальной гарнитуры.

Беспилотники маневренные, они могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места. Некоторые дроны могут разгоняться до 170 км/ч, а то и больше. Благодаря очкам операторы могут видеть местность вокруг дрона, будто находятся в его "кабине". Очки не создают бликов, поэтому их можно использовать в солнечную погоду.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Напомним, 15 сентября бойцы "Адам" показали, как нашли российскую МТ-ЛБ, которую враг пытался спрятать среди густой растительности. Украинским бойцам удалось ее уничтожить с помощью FPV-дрона.

14 сентября Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) показала, как уничтожила российский опорный пункт на Бахмутском направлении. Это удалось сделать с помощью дронов и минометов.