"Небесна кара": СБУ показала, як знищила майже 100 одиниць військової техніки РФ (відео)

Ворожі танки, артилерійські системи та бойові броньовані машини бійці ЦСО "Альфа" знищували за допомогою FPV-дронів. В СБУ зазначили, що ворог також втратив вбитими близько 50 осіб.

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Спецпризначенці Служби безпеки України (СБУ) показали, як знищили Збройні сили Російської Федерації за допомогою FPV-дронів. Відео показали в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Спецпризначенці СБУ влаштували чергову "небесну кару" окупантам FPV-дронами. І знову у росіян суттєво поменшало тяжкої техніки на бойових рубежах", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що за декілька тижнів бійцям центру соціальних операцій "А" СБУ вдалося ліквідувати 13 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини (ББМ), 15 артилерійських систем, 32 одиниці автомобільної техніки, два засоби спостереження та 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд.

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Також СБУ в координації з артилеристами Збройних сил України (ЗСУ) уразили чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), шість артилерійських систем і станцію радіоелектронної боротьби.

"А ще близько 50 окупантів припинили топтати українську землю", — розповіли в СБУ.

FPV-дрони: що про них відомо

Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, яка встановлена в передній частині дрона. Під FPV-дронами маються на увазі швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

Безпілотники маневрені, вони можуть швидко змінювати напрямок руху та залітати у вузькі місця. Деякі дрони можуть розганятися до 170 км/год, а то й більше. Завдяки окулярам оператори можуть бачити місцевість навколо дрона, ніби перебувають у його "кабіні". Окуляри не створюють відблисків, тому їх можна використовувати у сонячну погоду.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 вересня бійці "Адам" показали, як знайшли російську МТ-ЛБ, яку ворог намагався сховати серед густої рослинності. Українським бійцям вдалося її знищити за допомогою FPV-дрона.

14 вересня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) показала, як знищила російський опорний пункт на Бахмутському напрямку. Це вдалося зробити за допомогою дронів та мінометів.