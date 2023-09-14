Комбінований удар: прикордонники знищили опорний пункт росіян поблизу Бахмута (відео)

В бліндажі, куди влучила артилерійська міна військовослужбовців Державної прикордонної служби, перебувало щонайменше троє загарбників.

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Підрозділи Державної прикордонної служби України (ДПСУ) продовжують нищити ворога. Військовослужбовці показали, як на Бахмутському напрямку спочатку з дронів, а потім із мінометів знищили ворожий опорний пункт. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначають прикордонники, днями на Бахмутському напрямку один з їх підрозділів скомбінував удар по опорному пункту ворога.

"Для вогневого ураження охоронці кордонів застосували БПЛА з системами скидання боєприпасів та мінометні розрахунки", — йдеться у дописі.

Скиданням гранат з повітря українські захисники змусили ворожу піхоту укритися в бліндажі, а за кілька хвилин влучним обстрілом з міномета поховали особовий склад ворога, зруйнувавши цю споруду.

Завдяки спостереженню з дрона відомо, що в бліндажі, куди влучила артилерійська міна, перебувало щонайменше троє загарбників.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, бійці Тактичної Групи "Адам" застосували FPV-дрон та знищили МТ-ЛБ окупантів. Техніку російські загарбники намагалися заховати серед густої рослинності, але їм цього зробити не вдалося.

11 вересня тероборона Закарпаття показала застосування FPV-дрона проти комплекса "Муром-П". Росіяни втрати рідкісну техніку, адже комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км завдяки звичайній камері, а також до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

Того ж дня воїнами 77-ї бригади ДШВ було знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату у знищенні техніки.

"Гради" ЗСУ 10 вересня влучно ліквідували склади з пальним та боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.