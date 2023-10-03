Это параллельные миры: у Зеленского рассказали, влияет ли коррупция в Украине на помощь Запада

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина ведет с Западом и экономические переговоры, которые не коррелируются с военной помощью.

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Коррупционные скандалы в Украине не станут помехой для военной помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, борьба с коррупцией и борьба украинцев за свое выживание перед лицом российской агрессии – два параллельных процесса.

Подоляк отметил, что общался с разными людьми на Западе. Ему не кажется, что партнеры привязывают военную помощи к борьбе с коррупцией в Украине.

"Это два параллельных процесса", – подчеркнул советник главы ОП.

Он уверен, что Украине стоит стать сервисным государством, а не разрешительным. Тогда в стране не будет должностей, которые можно было бы монетизировать. Так, многие чиновники имеют "серые доходы" за счет продажи определенных разрешений. От этого надо избавиться, но процесс будет долгим.

Подоляк заявил, что Украина ведет с Западом и экономические переговоры, которые не коррелируются с военной помощью.

"В рамках этих переговоров партнеры, которые планируют сюда инвестировать, хотят видеть другой каркас государства, в частности с точки зрения антикоррупции", – отметил Подоляк.

Михаил Подоляк о коррупции в Украине

Напомним, что в ОП намекнули на желание Украины получить Gepard и Vampire. Об этом сообщил Михаил Подоляк. Использование комплексов Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для сбивания ударных беспилотных аппаратов типа Shahed может быть рентабельно, но, по мнению Михаила Подоляка, это ведет к износу складских запасов союзников.