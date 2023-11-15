Мера Сум Лисенка залишили відстороненим від посади: у САП розкрили деталі справи (відео)

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі опублікували відео, на якому зафіксовані зустрічі мера Сум та директора Департаменту інфраструктури із підприємцем, у якого вони вимагали хабар.

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Мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, залишили відстороненим від посади. Зокрема, сторона захисту відмовилася від апеляційної скарги на рішення суду про відсторонення міського голови від посади. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) та опублікували деталі справи щодо мера.

Зазначається, що очільника міста разом зі співучасником директором Департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександром Журбою викрили на одержані хабарі у розмір 1,4 млн грн 2 жовтня. Вже наступного дня їм оголосили про підозру в одержані неправомірної вигоди.

4 жовтня меру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 3 млн грн. Також 9 жовтня Олександра Лисенка відсторонили від посади мера на два місця. Втім, захист подав скаргу на це рішення.

У САП розкрили деталі справи

За інформацією слідства, підозрювані вимагали хабар у власника підприємства, яке займалося вивезенням ТПВ. За гроші вони обіцяли не перешкоджати бізнесу та посприяти у встановленні економічно обґрунтованого тарифу на поводження з відходами. Зазначається, що після такого звернення власник підприємства звернувся до правоохоронців.

У САП опублікували відео, на якому зафіксовані зустрічі посадовців із власником бізнесу. Як можна побачити на ролику, деталі неправомірно вигоди із підприємцем обговорював директор Департаменту інфраструктури Сумської міськради 3 січня цього року.

Також з розмови можна зрозуміти, що після затвердження нового тарифу на вивіз ТПВ посадовці хотіли отримувати від підприємця 200 тис. грн щомісяця. Вже 6 січня підприємець передав першу частину хабаря у розмірі 450 тис. грн.

Окрім того, на відео зафіксовані зустрічі підприємця не лише з директором департаменту, але й мером. На них обговорювалися суми та деталі стосовно передачі хабарів. Зокрема, другу частину хабаря у розмірі 450 тис. гривень підозрювані отримали 14 березня.

У САП повідомляють, що сумський міський голова 13 липня зустрівся із заявником та підтвердив одержання двох траншів неправомірної вигоди у сумі 700 тис. грн.

"При цьому, на прохання заявника, мер погоджується зупинити нарахування неправомірної вигоди з травня 2023 року до моменту прийняття рішення виконавчим комітетом Сумської міської ради про встановлення нового тарифу на поводження з побутовими відходами", — йдеться у відео.

Новий тариф на поводження з побутовими відходами виконкомом Сумської міської ради був прийнятий 29 серпня. Зазначається, що 2 жовтня голова Сум зустрівся із підприємцем та просив передати директору Департаменту останню частину хабаря у розмірі 1,43 млн грн. Цього дня правоохоронці затримали посадовців "на гарячому".

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали за хабарництво посадовця Держмитниці. Він організовував "зелені коридори", через які можна було вільно перетнути кордон.

Також наприкінці жовтня в Україні затримали на хабарі чиновника АМКУ. Він вимагав від компаній гроші, а натомість обіцяв вирішити питання стосовно скасування накладення штрафів.