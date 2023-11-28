Попытка подкупа топ-чиновников: нардепа Лабазюка арестовали на 2 месяца

ВАКС применил к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей, которая будет действовать 2 месяца — до 21 января включительно.

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Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО народного депутата от "За Майбутнє" Сергея Лабазюка, которого подозревают в попытке подкупа госслужащих. Он может внести залог в размере 40,2 миллионов гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В общественной организации отметили, что ВАКС применил к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей, которая будет действовать 2 месяца — до 21 января включительно. Решение принял следственный судья Владимир Воронько.

Также в Центре противодействия коррупции отметили, что нардепу выбрали альтернативный залог в 40 260 000 грн.

"В случае внесения залога Лабазюк должен будет придерживаться установленных судом обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, не общаться с другими подозреваемым и свидетелями, в том числе с Кубраковым и Найемом, носить электронный браслет", — говорится в сообщении.

Нардепа Лабазюка уличили во взяточничестве: что известно

Напомним, 21 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у депутата Верховной Рады Украины Сергея Лабазюка.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что на взяточничестве разоблачили еще одного депутата, который пытался дать деньги высокопоставленному чиновнику Минвосстановления и главе Госагентства восстановления. В сообщениях не указывается фамилия народного депутата, однако в ОО "Центр противодействия коррупции" заявили, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

По информации следствия, мужчина хотел получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов на 1 млрд гривен. Для этого он в августе обратился к главе Министерства восстановления и пообещал отдавать с каждого подряда 3-5% от стоимости.

Добавим, что работники НАБУ также разоблачили депутата Андрея Одарченко. По информации следствия, он также пытался дать взятку председателю Государственного агентства восстановления. За выделение средств на ремонт подконтрольного ему объекта депутат предлагал дать 50 тыс. долларов в криптовалюте.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало материалы по делу в отношении главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры, которых подозревают в хищении 62 млн гривен.