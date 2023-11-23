Лабазюка обвинили в попытке подкупа чиновника Миновосстановления: СМИ рассказали о разоблачении других нардепов

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Недавно народному депутату Сергею Лабазюку объявили о подозрении, ведь сотрудники НАБУ и САП обнаружили, что депутат предпринял попытку подкупа главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема. Однако, как пишут "Факты", Лабазюк — не единственный нардеп, подозреваемый в коррупции, передает "Апостроф".

В материале отмечают, что Лабазюк обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это нардеп якобы обещал "вознаграждение" в 3-5% от стоимости каждого подряда, и согласования договоренностей привлек директора компании.

"После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. долл… Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайском ящике", — рассказал Сергей Рокунь, детектив НАБУ.

Журналисты отмечают, что в рейтинге самых богатых украинцев издание Forbes Лабазюк занял 65-е место с активами в 165 млн дол. Главный актив депутата, уже третий раз избранного в парламент, — компания Vitagro с земельным банком 80 тыс. га. Нардеп попадал в несколько скандалов, среди которых – полученная из госбюджета компенсация за аренду жилья или гостиничного номера в Киеве, голосование за "диктаторские законы" во время Революции Достоинства, коррупционный скандал с продажей компанией депутата стройматериалов, принадлежащих государству в 2014 году. Лабазюк нанес тяжелые черепно-мозговые травмы сотруднику СБУ, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. СБУ расследовала деятельность Лабазюка, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

Журналисты перечислили несколько других кейсов незаконной деятельности депутатов 2023, разоблаченных НАБУ: 10 октября 2023 НАБУ и САП сообщили народному депутату Ярославу Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли; в октябре 2023 НАБУ и САП объявили народному депутату о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га (речь идет о Роберте Горвате). 21 ноября в НАБУ сообщили, что нардеп, член комитета по антикоррупционной политике (вероятно речь об Андрее Одарченко) предлагал главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов, и просил содействия в получении средств из фонда ликвидации вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Ранее НАБУ опубликовало материалы по делу по главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре, которых подозревают в хищении 62 млн гривен.