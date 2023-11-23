Лабазюка звинуватили у спробі підкупу посадовця Мінвідновлення: ЗМІ розповіли про викриття інших нардепів

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Нещодавно народному депутату Сергію Лабазюку оголосили про підозру, адже співробітники НАБУ і САП виявили, що депутат здійснив спробу підкупу голови Держагентства з відновлення Мустафи Найєма. Проте, як пишуть "Факти", Лабазюк – не єдиний нардеп, що підозрюється в корупції, передає "Апостроф".

У матеріалі зазначають, що Лабазюк звернувся до топпосадовця Мінвідновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це нардеп нібито обіцяв "винагороду" у 3−5% від вартості кожного підряду, і для узгодження домовленостей залучив директора компанії.

"Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол… Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській скриньці", — розповів Сергій Рокунь, детектив НАБУ.

Журналісти зазначають, що у рейтингу найбагатших українців видання Forbes Лабазюк посів 65 місце з активами в 165 млн дол. Головний актив депутата, що вже третій раз обраний до парламенту, — компанія Vitagro із земельним банком 80 тис. га. Нардеп потрапляв у кілька скандалів, серед яких – отримана з держбюджету компенсація за оренду житла або готельного номера в Києві, голосування за "диктаторські закони" під час Революції Гідності, корупційний скандал із продажем компанією депутата будматеріалів, що належать державі у 2014. У 2016 Лабазюк завдав тяжких черепно-мозкових травм працівнику СБУ, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків. СБУ розслідувала діяльність Лабазюка, який підозрювався у розкраданні бюджетних коштів.

Журналісти перелічили кілька інших кейсів незаконної діяльності депутатів 2023, що були викриті НАБУ: 10 жовтня 2023 НАБУ та САП повідомили народному депутату Ярославу Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку; у жовтні 2023 НАБУ та САП оголосили народному депутату про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га (йдеться про Роберта Горвата). 21 листопада в НАБУ повідомили, що нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики (ймовірно йдеться про Андрія Одарченка) пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів, і просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Раніше НАБУ опублікувало матеріали у справі щодо голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі, яких підозрюють у розкраданні 62 млн гривень.