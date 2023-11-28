Спроба підкупу топпосадовців: нардепа Лабазюка заарештували на 2 місяці

ВАКС застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діятиме 2 місяці — до 21 січня включно.

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Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО народного депутата від "За Майбутнє" Сергія Лабазюка, якого підозрюють у спробі підкупу держслужбовців. Він може внести заставу у розмірі 40,2 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У громадській організації зазначили, що ВАКС застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діятиме 2 місяці — до 21 січня включно. Рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько.

Також у Центрі протидії корупції наголосили, що нардепу обрали альтернативну заставу у 40 260 000 грн.

"У разі внесення застави Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, в тому числі з Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет" — йдеться у повідомленні.

Нардепа Лабазюка викрили на хабарництві: що відомо

Нагадаємо, 21 листопада народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки в депутата Верховної Ради України Сергія Лабазюка.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що на хабарництві викрили ще одного депутата, який намагався дати гроші високопосадовцю Мінвідновлення та голові Держагентства відновлення. У повідомленнях не вказується прізвище народного депутата, однак у ГО "Центр протидії корупції" заявили, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

За інформацією слідства, чоловік хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відбудову інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. Для цього він у серпні звернувся до очільника Міністерства відновлення та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3-5% від вартості.

Додамо, що працівники НАБУ також викрили депутата Андрія Одарченка. За інформацією слідства, він також намагався дати хабар голові Державного агенства відновлення. За виділення коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта депутат пропонував дати 50 тис. доларів у криптовалюті.

Нагадаємо, раніше НАБУ опублікувало матеріали у справі щодо голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголя та його заступнику Віктору Жори, яких підозрюють у розкраданні 62 млн гривень.