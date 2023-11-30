Суддів Київського апеляційного суду викрили на хабарі у $35 тисяч, – САП (фото)

Між всіма членами колегії суддів, за інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, було розподілено 25 тисяч доларів, а "суддя-посередник" отримав 10 тисяч доларів.

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Групу суддів Київського апеляційного суду правоохоронці викрили на хабарі у 35 тисяч доларів. Подробиці повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Telegram.

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"Суддя-посередник", як йдеться у повідомленні, 28 листопада отримав кошти від представника приватної компанії. Прохання стосувалося задоволення скарги на ухвалу місцевої судової інстанції стосовно накладення арешту на повітряні судна.

Суддя залишив 10 тисяч доларів собі. Між всіма членами колегії суддів 29 листопада було розподілено 25 тисяч доларів. Саме вони здійснювали апеляційний розгляд.

Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження та проживання суддів. Детективи вилучили кошти, одержані у якості неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Тривають слідчі дії.

Затримання на хабарі суддів Київського апеляційного суду

Кількох суддів Київського апеляційного суду, як інформували видання ZN із посиланням на власні джерела в САП, затримали 29 листопада. Причина затримання — одержання неправомірної вигоди у справі В’ячеслава Богуслаєва, колишнього керівника "Мотор-Січі", за рішення стосовно скасування арешту майна.

Нагадаємо, у Полтавській області затримали депутата, який вимагав майже 67 тисяч доларів. Слідчі встановили, що у місцевого підприємця чоловік вимагав кошти за пролонгацію термінів оренди ділянки та надання в оренду нових земель.