"Нам є що відповісти": у родині Гринкевичів вперше відреагували на скандал із закупівлями МО

Син Ігоря Гринкевича назвав скандал, де фігурує його батько, замовним, і заявив, що члени їхньої родини не збираються виїздити з країни за кордон.

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Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на звинувачення свого батька Ігоря в розкраданні коштів для ЗСУ. Він вважає, що скандал замовний. Про це 9 січня він написав у своєму інстаграмі.

За його словами, діяльність його родини відбувалась в межах чинного законодавства, а його родина не буде виправдовуватися, бо немає у чому.

"Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними", — написав він.

"Замовників" скандалу Роман Гринкевич не назвав і заявив, що втікати за кордон члени його родини не збираються.

"Нам є що відповісти, але робитимемо це виключно у законний спосіб, аргументовано та чітко. І ще – виїжджати за кордон ми не збираємося", – написав він.

Корупційний скандал з Ігорем Гринкевичем

ДБР 9 грудня повідомило про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Він намагався дати півмільйона доларів хабара посадовцю бюро, щоб повернути майно своїх компаній, яке було вилучено під час кримінального провадження. За даними слідства, підприємець постачав Міноборони одяг, будучи власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За даними ЗМІ, неназваний підприємець — Ігор Гринкевич.

22 грудня 2023 року в Міністерстві оборони України повідомили, що розкрили схему розкрадання грошей на артилерійських снарядах для ЗСУ. За інформацією правоохоронців, керівник одного з головних управлінь Міноборони переуклав угоду з постачальником, що істотно скоротило терміни і вартість снарядів. Як повідомляли ЗМІ, може йтися про Ігоря Гринкевича.

8 січня очільник Міноборони Рустем Умєров висловився про скандал із розкраданням 1,5 млрд гривень, які мали піти на ЗСУ. За його словами, нова архітектура закупівель допомогла заощадити понад 3 мільярди гривень, а рішень корупційних скандалів найближчим часом буде тільки більше.

9 січня заступник міністра оборони Віталій Половенко проінформував, що залишився один контракт із компаніями, які пов'язані з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.