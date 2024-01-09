"Остання угода": у Міноборони ще один контракт із фірмою, яка пов'язана з Гринкевичем

За словами заступника міністра Віталія Половенка, укладали угоду ще до скандалу і затримань, і вона стосується поставок харчування для бійців ЗСУ в південних регіонах.

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У Міністерства оборони залишився один контракт із компаніями, які пов'язані з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем. Про це написав заступник міністра оборони Віталій Половенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 9 січня.

За його словами, йдеться про угоду на постачання харчування для військовослужбовців у Миколаївській та Херсонській областях. Діє вона з 1 січня по 1 квітня 2024 року.

"Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони почало ретельну службову перевірку з цього приводу. Одна з груп інспекторів зайнялася перевіркою тендера, друга — контрактом, а третя — якістю послуг, які надає компанія.

Віталій Половенко окремо наголосив, що перевірятимуться всі аспекти цієї угоди впродовж усього терміну дій, до квітня місяця.

"Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо", — продовжив заступник міністра.

Заступник міністра оборони поділився подробицями контрактів з Ігорем Гринкевичем Фото: Скриншот

Водночас під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна" Віталій Половенко заявив, що Міністерство оборони ухвалило рішення розірвати всі контракти з фірмами, які пов'язані з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та його сім'єю.

"Яка позиція щодо кейсу Гринкевичів. Після публікації статей у ЗМІ Міністерством оборони було відразу ухвалено рішення про розірвання тих договорів, які були попередньо укладені", — заявляв заступник міністра.

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Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Міністерстві оборони розкрили схему розкрадання грошей на артилерійських снарядах для ЗСУ. За інформацією співробітників правоохоронних органів, керівник одного з головних управлінь Міноборони переуклав угоду з постачальником, що істотно скоротило терміни і вартість снарядів. Може йтися про Ігоря Гринкевича, як повідомляли ЗМІ.

8 січня повідомлялося, що очільник Міноборони Рустем Умєров висловився про скандал із розкраданням 1,5 млрд гривень, які мали піти на ЗСУ. За його словами, нова архітектура закупівель допомогла заощадити понад 3 мільярди гривень, а рішень корупційних скандалів найближчим часом буде тільки більше.