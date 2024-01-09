"Последняя сделка": у Минобороны еще один контракт с фирмой, которая связана с Гринкевичем

По словам замминистра Виталия Половенко, заключалось соглашение еще до скандала и задержаний и касается поставок питания для бойцов ВСУ в южных регионах.

Related video

У Министерства обороны остался один контракт с компаниями, которые связаны с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем. Об этом написал заместитель министра обороны Виталий Половенко на своей странице в социальной сети Facebook 9 января.

По его словам, речь идет о сделке на поставку питания для военнослужащих в Николаевской и Херсонской областях. Действует она с 1 января по 1 апреля 2024 года.

"Это была последняя сделка, которую заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформировывают. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро — до того, как нам стало известно об арестах и задержаниях", — говорится в сообщении.

Министерство обороны начало тщательную служебную проверку по этому поводу. Одна из групп инспекторов занялась проверкой тендера, вторая — контрактом, а третья — качеством услуг, которые предоставляет компания.

Виталий Половенко отдельно отметил, что будут проверяться все аспекты этого соглашения в течение всего срока действий, до апреля месяца.

"Сейчас важным приоритетом является пищевое обеспечение защитников. Впрочем, если появятся хоть какие-то основания разорвать этот последний контракт досрочно — мы немедленно это сделаем", — продолжил замминистра.

Замминистра обороны поделился подробностями контрактов с Игорем Гринкевичем Фото: Скриншот

В то же время во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" Виталий Половенко заявил, что Министерство обороны приняло решение разорвать все контракты с фирмами, которые связаны с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и его семьей.

"Какая позиция по кейсу Гринкевичей. После публикации статей в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о расторжении тех договоров, которые были предварительно заключены", — заявлял замминистра.

Смотреть с: 01:05:00

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Министерстве обороны раскрыли схему хищения денег на артиллерийских снарядах для ВСУ. По информации сотрудников правоохранительных органов, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. Речь может идти про Игоря Гринкевича, как сообщали СМИ.

8 января сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров высказался о скандале с хищением 1,5 млрд гривен, которые должны были пойти на ВСУ. По его словам, новая архитектура закупок помогла сэкономить более 3 миллиардов гривен, а решений коррупционных скандалов в ближайшее время будет только больше.