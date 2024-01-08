"Система сопротивляется, но мы ее преодолеем": Умеров о скандале с хищением 1,5 млрд на ВСУ

По словам главы оборонного ведомства, громких задержаний и уголовных дел будет становиться только больше. Благодаря новой архитектуре закупок удалось сэкономить более 3 миллиардов гривен.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров высказался касаемо уголовных дел и задержаний по коррупционным вопросам, которые в последние дни на слуху. Он считает, что это перемены, которые с каждым днем будут более заметными и частыми. Об этом глава оборонного ведомства написал на своей странице в социальной сети Facebook 8 января.

По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны сейчас — очистка системы от недобросовестных участников как внутри учреждения, так и снаружи. На данный момент продолжается активная работа над тем, чтобы искоренить проявления коррупции и сотрудники правоохранительных органов активно помогают.

"Система сопротивляется, но мы ее преодолеем. На полную смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже обнаружили много нарушений — за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами", — написал Рустем Умеров.

Отдельно был поднят вопрос ликвидации коррупционной схемы на закупке боеприпасов для ВСУ на сумму 1,5 миллиардов гривен. Общественность узнала об этом случае в декабре 2023 года.

Публично в Минобороны не могут разглашать много подробностей по этому делу, однако впереди будут еще позитивные новости по этим вопросам, заявил Рустем Умеров.

Новая система закупок в Минобороны: первые результаты

Решение существующих проблем собираются решать системно. Это будет новая архитектура закупок по стандартам НАТО, продолжают в Министерстве обороны. Соответственно, в ближайшее время механизмы будут доведены до идеала и это не помешает беспрерывным поставкам оружия для ВСУ.

"Отныне Минобороны — устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства", — добавил Рустем Умеров.

Уже есть первые результаты нововведений, о которых рассказал глава ведомства. Всего за четыре месяца удалось сэкономит 3,5 миллиарда гривен по всем тыловым закупкам, а это примерно 20% от запланированной суммы закупок.

Также удалось закупить 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. С поставщиком последнего удалось договориться о скидке, что дополнительно сэкономило 11,7 миллионов государственных средств.

"Спасибо представителям гражданского общества, что вы на нашей стороне и помогаете в борьбе с коррупцией. У нас единственная цель — как можно быстрее победить врага", — подытожил глава Минобороны.

Коррупционный скандал с закупками: детали

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Министерстве обороны раскрыли схему хищения денег на артиллерийских снарядах для ВСУ. По информации сотрудников правоохранительных органов, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов.

При этом старое соглашение продолжало действовать. В результате стоимость такой сделки составила полтора миллиарда гривен. Во время обысков у фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность. Обвиняемому может грозить 15 лет лишения свободы.

Официально имя подозреваемого не называется, однако издание Lviv.Media по информации из собственных источников сообщает, что речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.

29 декабря стало известно, что поставщик Минобороны пытался за полмиллиона долларов подкупить ГБР. Бизнесмен надеялся, что сможет в такой способ вернуть имущество своих компаний, которое было изъято после начала расследования дела о незаконных сделках в закупках для ВСУ.