В Болгарии депутаты планируют отобрать у россиян туристический курорт "Камчия", — СМИ

Ивайло Мирчев, депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария", отметил обязательства по соблюдению международных санкций против России.

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В Болгарии в собственность государства намерены передать крупный российский туристический курорт "Камчия". Для этого в парламенте уже готовят специальный закон. Об этом сообщает Euractive.

Этим комплексом управляют болгарские граждане, которые формально не подпадают под санкции ЕС. Он принадлежит Москве и известен как культурный, образовательный, рекреационный, спортивный, оздоровительный, деловой и конгресс-туризм.

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Ивайло Мирчев, депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария", подчеркнул, что на болгарском побережье курорт действует как российский анклав. Он функционирует уже более 14 лет.

"Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая длительную войну России в Украине", — пояснил он.

Болгарский депутат обратил внимание на то, что международные санкции против России действуют с 2014 года. Новые санкционные механизмы принимаются в ответ на агрессию России. Страна, по мнению Мирчева, может выполнить свои обязательства по соблюдению международных санкций, но для этого стоит принять необходимо специальный закон.

Болгария была единственной страной-членом, которая решила не вводить санкции ни против одного российского гражданина или компании из санкционного списка Евросоюза, поскольку юридические процедуры были разработаны так, чтобы не работать. Незадолго до начала масштабной войны против Украины глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский центр "Камчия" может быть использован для распространения российского влияния в Европе. Директива Москвы появилась на фоне блокировки и конфискации российской собственности в других странах ЕС.

Напомним, Болгария, как сообщили 23 января в Euractiv, настаивает на введении тарифов и квот на импорт украинского зерна в ЕС. Министерство сельского хозяйства этой страны предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать падение внутреннего производства и повлиять на безопасность страны в долгосрочной перспективе.