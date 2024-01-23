Болгария настаивает на введении тарифов и квот на импорт украинского зерна в ЕС, — СМИ

Болгарское Министерство сельского хозяйства предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать падение внутреннего производства и повлиять на безопасность страны в долгосрочной перспективе.

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Болгария настаивает на введении квот и тарифов на импорт украинского зерна в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv.

Страна объясняет свое требование "значительными страданиями" местных фермеров. Это якобы произошло после снятия соответствующих ограничений на торговлю продукцией из Украины.

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Производители, как сообщило издание, не могут конкурировать с ценами на украинскую продукцию. Увеличение экспорта из Украины вызывает у них серьезное беспокойство.

В Минсельхозе Болгарии уточнили, что страна обладает значительными мощностями по производству нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла, а также биодизельного топлива. Производители этой страны являются одними из крупнейших в ЕС. В то же время Болгария сильно зависит от импорта из Украины, поскольку на свои мощности не производит достаточно семян подсолнечника.

Некоторые производственные мощности остановили, как объяснили в Минсельхозе Болгарии, когда в прошлом году вступил в силу запрет на реализацию импорта украинского зерна. Кроме того, семена подсолнечника из Украины имеют более высокое среднее содержание масла, чем болгарские семена.

В Болгарии убеждены, что максимальные объемы украинской агропродукции должны обеспечивать большую ясность и уверенность и для производителей, и для переработчиков. Такая реализация замысла, по их мнению, должна "соответствовать рыночной логике и перерабатывающим мощностям.

В то же время болгарское Министерство сельского хозяйства предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать падение внутреннего производства, что "может значительно повлиять на продовольственную безопасность страны в долгосрочной перспективе".

Напомним, 23 января министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе призвал ЕС заменить товары из РФ на украинские. Он отметил, что было предложено обсудить санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции.