Британского путешественника шокировал нудистский курорт во Франции (фото)

Нудистский курорт во Франции приглашает на отдых семьи с детьми и подростками, которые будут иметь безопасную среду для занятий спортом и загорания. Турист из Великобритании рассказал, что раздеваются и продавцы, и инструкторы по серфингу.

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На атлантическом побережье Франции британский путешественник Эндрю Уэлч (Andrew Welch) отыскал курорт, на котором отдыхают сторонники натуризма, то есть — нудисты. Британец посетил местные пляжи, торговые центры, магазины и заметил, что и посетители, и персонал были полностью раздеты. Впечатлениями от отдыха Эндрю поделился на портале Daily Mail.

Эндрю Уэлч 10 дней провел на курорте CHM Montalivet, расположенном в муниципалитете Ванде-Монталиве на западе Франции. Курорт может принять около 3 тыс. человек, практикующих нудизм. Для них обустроили местность с соснами, акациями, пляжами, кемпингом, шале — с "почти всем, что вы можете пожелать для идеального отдыха". Британец объяснил, что для появления на нудистских пляжах почему и другим посетителям предлагают полностью раздеться.

"Одежда не требуется — нигде", — подчеркнул Эндрю, рассказывая об отдыхе.

Пляж во Франции — атлантическое побережье для нудистов Фото: Из открытых источников Пляж во Франции — курорт для любителей натуризма — открытие для любителей натуризма Фото: Из открытых источников

Британец перечислил, какие развлечения предлагаются курортникам. Среди них — магазины с французскими винами, сырами и багетами, прокат велосипедов, кондитерские, рестораны, бары, бассейны, пляжи. В кемпингах и шале в течение года отдыхают 18 тыс. курортников, пояснил он журналистам.

Пляж во Франции — зона кемпинга для нудистов Фото: Daily Mail Пляж во Франции — отдыхающие нудистского курорта — отдыхающие нудистского курорта Фото: Из открытых источников

Путешественник признал, что некоторые люди иногда одеваются, когда, например, идут в ресторан. В то же время, он заверил, что для того, чтобы избавиться от одежды и не стесняться, ему хватило 15 минут.

"Лучше всего то, что рядом присутствуют единомышленники и они не осуждают людей, которые открыли замечательный способ приносить большую радость в свою жизнь — что бы мир ни говорил об "интимных частях тела", — подытожил Эндрю Уэлч.

CHM Montalivet (CHM Monta) — первый в мире натуристский (или нудистский) курорт, основанный в 1953 году на атлантическом побережье Франции. Площадь курорта — около 200 га. На портале курорта уверяют, что здесь созданы все возможности для семейного отдыха. Есть зона для кемпинга, площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом и др. На двух пляжах, более спокойном и более шумном, есть специальные инструкторы-нудисты по серфингу. Кроме того, указано, что местность ежегодно получает "Голубой флаг" — это означает, что здесь самые чистые пляжи побережья. Также отмечают, что "стремятся способствовать семейному натуризму в дружественной атмосфере" и создают безопасные среды для всей семьи — и для малышей, и для подростков.

Отметим, на Daily Mail опубликовали рассказ нудистов, которые опровергли самый большой миф, который существует в отношении них в обществе. Речь идет о том, что их подозревают в сексуальном подтексте всех собраний, даже если это открытие экспозиции в музее. На самом деле людям нравятся ощущения, которые они имеют, избавившись от одежды. Они уверяют, что в нудизме так мало сексуальности, как в привычном принятии душа.

Напоминаем, в апреле Фокус писал об истории мужчины, который возмущался соседству с нудистами в провинциальном городке.