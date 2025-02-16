Скрытая жемчужина: на "самом красивом" острове круглый год светит солнце и почти нет туристов

Туристов ждут бесчисленные пешие маршруты, пролегающие через сосновые леса, глубокие ущелья и водопады, создающие впечатление неземного пейзажа. Любители пляжного отдыха также не останутся разочарованными.

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Ла-Пальма, один из самых красивых Канарских островов, остается в тени своих более популярных соседей, несмотря на мягкий климат, потрясающие пляжи и великолепную природу. Однако это делает его идеальным местом для тех, кто ищет отдых вдали от толп туристов. Об этом пишет The Mirror.

Известный как "La Isla Bonita" ("Прекрасный остров"), Ла-Пальма ежегодно принимает лишь несколько сотен тысяч туристов, что значительно меньше по сравнению с Тенерифе, Фуэртевентурой, Гран-Канарией и Лансароте. Это дает возможность наслаждаться уединенными пляжами с черным вулканическим песком и захватывающими дух пейзажами. Более того, на острове круглый год светит солнце, создавая идеальные условия для отдыха в любое время года.

В национальном парке Кальдера-де-Табурьенте туристов ждут бесчисленные пешие маршруты, пролегающие через сосновые леса, глубокие ущелья и водопады, создающие впечатление неземного пейзажа. Этот природный уголок включен в список биосферных заповедников ЮНЕСКО, а его обзорные площадки позволяют полюбоваться кратером шириной 8 км.

Иллюстративное фото Фото: Booking

Любители пляжного отдыха также не останутся разочарованными. Пляжи Пуэрто-Наос и Плайя-Ногалес, с живописными утесами, предлагают разные варианты отдыха: первый — с развитой инфраструктурой, а второй — с уединенной атмосферой. Однако на Плайя-Ногалес стоит соблюдать осторожность из-за сильных течений.

Тем, кто предпочитает городской отдых, стоит посетить столицу острова — Санта-Крус-де-Ла-Пальма. Этот очаровательный портовый городок с мощеными улочками славится уютными барами, ресторанами с традиционной испанской кухней, а также историческими домами с деревянными балконами, идеально подходящими для фотосессий.

Иллюстративное фото Фото: Booking

Несмотря на свою относительную непопулярность, Ла-Пальма привлекает туристов доступными ценами. Номера в отелях можно найти от 1655 гривен за ночь, а прямые авиарейсы предлагают компании TUI и easyJet по цене от 4862 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что супруги продали большой дом и построили уникальную деревню на берегу моря. После путешествий на автофургоне Сильвия и Эрик Хокинс решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они приобрели участок площадью 4 акра и превратили его в уютный кемпинг с небольшими домами.

Также стало известно, что на берегу залива построят дома, в которых можно жить бесплатно. Маленький поселок будет включать шесть компактных домов и один трейлер, оборудованный ванной комнатой. Претенденты на проживание должны соответствовать определенным критериям.