Прихована перлина: на "найкрасивішому" острові цілий рік світить сонце і майже немає туристів

На туристів чекають незліченні піші маршрути, що пролягають через соснові ліси, глибокі ущелини й водоспади, які створюють враження неземного пейзажу. Любителі пляжного відпочинку також не залишаться розчарованими.

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Ла-Пальма, один із найкрасивіших Канарських островів, залишається в тіні своїх більш популярних сусідів, незважаючи на м'який клімат, приголомшливі пляжі та чудову природу. Однак це робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає відпочинок далеко від натовпів туристів. Про це пише The Mirror.

Відомий як "La Isla Bonita" ("Прекрасний острів"), Ла-Пальма щороку приймає лише кілька сотень тисяч туристів, що значно менше, якщо порівнювати з Тенерифе, Фуертевентурою, Гран-Канарією та Лансароте. Це дає можливість насолоджуватися відокремленими пляжами з чорним вулканічним піском і захоплюючими дух пейзажами. Ба більше, на острові цілий рік світить сонце, створюючи ідеальні умови для відпочинку в будь-яку пору року.

У національному парку Кальдера-де-Табур'єнте на туристів чекають незліченні піші маршрути, що пролягають через соснові ліси, глибокі ущелини і водоспади, які створюють враження неземного пейзажу. Цей природний куточок занесено до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО, а його оглядові майданчики дають змогу помилуватися кратером завширшки 8 км.

Ілюстративне фото Фото: Booking

Любителі пляжного відпочинку також не залишаться розчарованими. Пляжі Пуерто-Наос і Плайя-Ногалес, з мальовничими кручами, пропонують різні варіанти відпочинку: перший — з розвиненою інфраструктурою, а другий — з відокремленою атмосферою. Однак на Плайя-Ногалес варто дотримуватися обережності через сильні течії.

Тим, хто віддає перевагу міському відпочинку, варто відвідати столицю острова — Санта-Крус-де-Ла-Пальма. Це чарівне портове містечко з брукованими вуличками славиться затишними барами, ресторанами з традиційною іспанською кухнею, а також історичними будинками з дерев'яними балконами, що ідеально підходять для фотосесій.

Ілюстративне фото Фото: Booking

Попри свою відносну непопулярність, Ла-Пальма приваблює туристів доступними цінами. Номери в готелях можна знайти від 1655 гривень за ніч, а прямі авіарейси пропонують компанії TUI й easyJet за ціною від 4862 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

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