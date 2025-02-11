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На березі затоки побудують будинки, в яких можна жити безкоштовно: у чому їхня особливість

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Фото: tripadvisor | Анкорідж — найбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука

Маленьке селище включає шість компактних будинків і один трейлер, обладнаний ванною кімнатою. Претенденти на проживання мають відповідати певним критеріям.

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В Анкоріджі, штат Аляска (США), відкриється унікальне село з міні-будинками, що надає безкоштовне житло літнім людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Проєкт, реалізований християнською групою, спрямований на допомогу тим, хто відчуває труднощі з пошуком житла, особливо в суворих зимових умовах. Про це пише The Sun.

Поселення, що отримало назву "In Our Backyard" ("У нашому дворі"), складається з шести маленьких будинків і одного трейлера з ванною кімнатою. Воно розташоване на території Центральної лютеранської церкви в Анкориджі, що робить його доступним для місцевих жителів, які потребують даху над головою.

Анкорідж, Аляска, невелике село, безкоштовне житло, на березі затоки, безкоштовний будинок, можна жити безкоштовно, маленькі будинки Fullscreen
Маленькі будинки допомагають людям впоратися з житловою кризою
Фото: Low Income Housing Institute

Щоб отримати право на проживання, кандидати мають відповідати низці вимог:

  • Вік 50 років і старше;
  • Здатність жити самостійно;
  • Відсутність реєстрації як сексуального злочинця;
  • Готовність утримуватися від алкоголю, наркотиків і куріння марихуани на території села.

Хоча мешканці вносять невелику щомісячну плату, вона повністю повертається після того, як людина знаходить постійне житло.

Проєкт став відповіддю на зростаючу проблему бездомності в регіоні. Він не тільки надає літнім людям тимчасове житло, а й допомагає уникнути створення стихійних наметових містечок у районі. Крім того, ініціатива є частиною ширшого руху по країні, спрямованого на вирішення житлової кризи за допомогою інноваційних підходів, таких як міні-будинки.

Видання зазначає, що організатори сподіваються, що подібні поселення стануть прикладом для інших регіонів, які прагнуть допомогти нужденним і надати їм шанс на більш стабільне майбутнє.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.