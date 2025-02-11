На березі затоки побудують будинки, в яких можна жити безкоштовно: у чому їхня особливість

Маленьке селище включає шість компактних будинків і один трейлер, обладнаний ванною кімнатою. Претенденти на проживання мають відповідати певним критеріям.

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В Анкоріджі, штат Аляска (США), відкриється унікальне село з міні-будинками, що надає безкоштовне житло літнім людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Проєкт, реалізований християнською групою, спрямований на допомогу тим, хто відчуває труднощі з пошуком житла, особливо в суворих зимових умовах. Про це пише The Sun.

Поселення, що отримало назву "In Our Backyard" ("У нашому дворі"), складається з шести маленьких будинків і одного трейлера з ванною кімнатою. Воно розташоване на території Центральної лютеранської церкви в Анкориджі, що робить його доступним для місцевих жителів, які потребують даху над головою.

Маленькі будинки допомагають людям впоратися з житловою кризою Фото: Low Income Housing Institute

Щоб отримати право на проживання, кандидати мають відповідати низці вимог:

Вік 50 років і старше;

Здатність жити самостійно;

Відсутність реєстрації як сексуального злочинця;

Готовність утримуватися від алкоголю, наркотиків і куріння марихуани на території села.

Хоча мешканці вносять невелику щомісячну плату, вона повністю повертається після того, як людина знаходить постійне житло.

Проєкт став відповіддю на зростаючу проблему бездомності в регіоні. Він не тільки надає літнім людям тимчасове житло, а й допомагає уникнути створення стихійних наметових містечок у районі. Крім того, ініціатива є частиною ширшого руху по країні, спрямованого на вирішення житлової кризи за допомогою інноваційних підходів, таких як міні-будинки.

Видання зазначає, що організатори сподіваються, що подібні поселення стануть прикладом для інших регіонів, які прагнуть допомогти нужденним і надати їм шанс на більш стабільне майбутнє.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.