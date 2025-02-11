На берегу залива построят дома, в которых можно жить бесплатно: в чем их особенность
Маленький поселок включает шесть компактных домов и один трейлер, оборудованный ванной комнатой. Претенденты на проживание должны соответствовать определенным критериям.
В Анкоридже, штат Аляска (США), откроется уникальная деревня с мини-домами, предоставляющая бесплатное жилье пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект, реализованный христианской группой, направлен на помощь тем, кто испытывает трудности с поиском жилья, особенно в суровых зимних условиях. Об этом пишет The Sun.
Поселение, получившее название "In Our Backyard" ("В нашем дворе"), состоит из шести маленьких домов и одного трейлера с ванной комнатой. Оно расположено на территории Центральной лютеранской церкви в Анкоридже, что делает его доступным для местных жителей, нуждающихся в крыше над головой.
Чтобы получить право на проживание, кандидаты должны соответствовать ряду требований:
- Возраст 50 лет и старше;
- Способность жить самостоятельно;
- Отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника;
- Готовность воздерживаться от алкоголя, наркотиков и курения марихуаны на территории деревни.
Хотя жильцы вносят небольшую ежемесячную плату, она полностью возвращается после того, как человек находит постоянное жилье.
Проект стал ответом на растущую проблему бездомности в регионе. Он не только предоставляет пожилым людям временное жилье, но и помогает избежать создания стихийных палаточных городков в районе. Кроме того, инициатива является частью более широкого движения по стране, направленного на решение жилищного кризиса с помощью инновационных подходов, таких как мини-дома.
Издание отмечает, что организаторы надеются, что подобные поселения станут примером для других регионов, стремящихся помочь нуждающимся и предоставить им шанс на более стабильное будущее.
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