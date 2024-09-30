Британського мандрівника шокував нудистський курорт у Франції (фото)

Нудистський курорт у Франції запрошує на відпочинок сім'ї з малюками та підлітками, які матимуть безпечне середовище для занять спортом та засмагання. Турист з Великої Британії розповів, що роздягаються і продавці, і інструктори з серфінгу.

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На атлантичному узбережжі Франції британський мандрівник Ендрю Велч (Andrew Welch) відшукав курорт, на якому відпочивають прихильники натуризму, тобто — нудисти. Британець відвідав місцеві пляжі, торгівельні центри, магазини і зауважив, що і відвідувачі, і персонал були повністю роздягнені. Враженнями від відпочинку Ендрю поділився на порталі Daily Mail.

Ендрю Велч 10 днів провів на курорті CHM Montalivet, розташованому у муніципалітеті Ванде-Монталіве на заході Франції. Курорт може прийняти близько 3 тис. осіб, які практикують нудизм. Для них облаштували місцевість з соснами, акаціями, пляжами, кемпінгом, шале — з "майже усім, що ви можете забажати для ідеального відпочинку". Британець пояснив, що для появи на нудистських пляжах чому та іншим відвідувачам пропонують повністю роздягнутись.

"Одяг не вимагається — ніде", — наголосив Ендрю, розповідаючи про відпочинок.

Пляж у Франції - атлантичне узбережжя для нудистів Фото: З відкритих джерел Пляж у Франції - курорт для відчинку прихильників натуризму Фото: З відкритих джерел

Британець перелічив, які розваги пропонуються курортникам. Серед них — магазини з французькими винами, сирами та багетами, прокат велосипедів, кондитерські, ресторани, бари, басейни, пляжі. У кемпінгах та шале протягом року відпочивають 18 тис. курортників, пояснив він журналістам.

Пляж у Франції - зона кемпінгу для нудистів Фото: Daily Mail Пляж у Франції - відпочивальники нудистського курорту Фото: З відкритих джерел

Мандрівник визнав, що деякі люди подекуди одягаються, коли, наприклад, ідуть до ресторану. Водночас, він запевнив, що для того, щоб позбутись одягу та не соромитись, йому вистачило 15 хвилин.

"Найкраще те, що поруч присутні однодумці і вони не засуджують людей, які відкрили чудовий спосіб приносити велику радість у своє життя – що б світ не говорив про "інтимні частини тіла", – підсумував Ендрю Велч.

CHM Montalivet (CHM Monta) — перший у світі натуристський (або нудистський) курорт, заснований у 1953 році на атлантичному узбережжі Франції. Площа курорту — близько 200 га. На порталі курорту запевняють, що тут створено усі можливості для сімейного відпочинку. Є зона для кемпінгу, у майданчики для занять волейболом, баскетболом, тенісом та ін. На двох пляжах, спокійнішому та більш гучному, є спеціальні інструктори-нудисти з серфінгу. Крім того, вказано, що місцевість щороку отримує "Блакитний прапор" — це означає, що тут найчистіші пляжі узбережжя. Також наголошують, що "прагнуть сприяти сімейному натуризму в дружній атмосфері" і створюють безпечні середовища для усієї сім'ї — і для малюків, і для підлітків.

Зазначимо, на Daily Mail опублікували розповідь нудистів, які спростували найбільший міф, який існує щодо них в суспільстві. Ідеться про те, що їх підозрюють у сексуальному підтексті усіх зібрань, навіть якщо це відкриття експозиції в музеї. Насправді людям подобаються відчуття, які вони мають, позбувшись одягу. Вони запевняють, що у нудизмі так мало сексуальності, як у звичному прийманні душу.

Нагадуємо, у квітні Фокус писав про історію чоловіка, який обурювався сусідству з нудистами у провінційному містечку.