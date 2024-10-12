Бізнесмену довелося втікати від офіціанта, якому він залишив великі чайові: подробиці

Офіціант "переварив" отриману суму і побіг наздоганяти клієнта на автостоянці. Наздогнавши, він здивував італійця своїми претензіями.

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У Франції італійця переслідував офіціант одного з місцевих закладів через те, що той залишив йому 500 доларів чайових. Про це пише видання Express.

Інцидент стався на популярному курорті – Французька Рив'єра.

Багатий італієць, який приїхав на відпочинок, пообідав в одному з елітних курортних ресторанів, а наприкінці трапези залишив офіціанту, який його обслуговував, 500 євро чайових. Після чого пішов.

Офіціант "переварив" отриману суму і побіг наздоганяти клієнта на автостоянці. Наздогнавши, він здивував італійця своїми претензіями. Офіціант заявив, що клієнт мав залишити "мінімальну" необхідну суму — €1000.

"Офіціант сказав йому, що цього недостатньо, бо та сума, яку він залишив, не складає той % чайових із суми, на яку він наїв", — пише видання, переказуючи слова приятеля італійця.

Нагадаємо, що офіціантка одного з британських ресторанів заявила, що ця робота не для людей зі слабкими нервами, оскільки витримати образи і ремарки клієнтів може не кожен.

Також повідомлялося, що у Британії жінка влаштувалася на підробіток "голою" прибиральницею. Після цього вона покинула основну роботу, через хорошу зарплату на новій посаді.