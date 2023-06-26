На роботу в костюмі Єви: гола прибиральниця погасила борги та не має відбою від клієнтів (фото)

Жінка стверджує, що робота високооплачувана, а за 10 годин прибирання вона заробляє більше, ніж за 40 годин на основній роботі.

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У Великій Британії жінка влаштувалася на підробіток прибиральницею. За короткий проміжок часу вона змогла розрахуватися з усіма своїми боргами, а робочий графік у неї розписаний уже на пів року вперед. Про це повідомляє Mirror.

32-річна Ріаннон із Манчестера розповідає, що за свою роботу в "голій" клінінговій компанії отримує 65 фунтів стерлінгів за годину (понад 3000 грн). Справи пішли вгору, і вона ось-ось має звільнитися з основної роботи, бо за тиждень заробляє там менше, ніж за 10 годин. працюючи голою прибиральницею. Жінка вважає, що така робота підійде не всім, але їй вона подобається й додає їй впевненості. Прибиральниця вже "набила" базу клієнтів — загалом це чоловіки, а її графік розписаний уже на кілька місяців наперед.

"У наступні три-шість місяців мені доведеться працювати лише 10 годин за те, що я зароблю за 40 годин на тиждень на моїй основній роботі. В іншому це звичайний робочий день, але це спонукає мене вставати, робити зачіску та макіяж. Усі мої клієнти були милими та порядними джентльменами. Вони дуже люб'язні, що підвищує мою впевненість у собі", — розповідає Ріаннон.

Прибиральниця піклується про безпеку та хоче попередити інших, хто починає займатися цією професією, щоб вони були обережні.

"У компанії Naked Cleaning Company все пов'язано з дуже високими стандартами безпеки. Я не хотіла б працювати ні на кого іншого в цій галузі", — розповіла жінка.

Нагадаємо, що лондонські мільярдери оголосили вакансію мрії для любителів собак. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно буде доглядати за 2 собаками олігархів. Працювати потрібно повний день і жити з родиною в їхньому будинку в Найтсбриджі, елітному районі Лондона.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк України шукає в штат "мішленівського" кухаря, який вміє готувати бульйони з профітролями та напої на основі лікеру.