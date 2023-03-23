Муси, самбуки і кнелі в желе: Нацбанк шукає в штат "мішленівського" кухаря

В НБУ шукають кухаря, який вміє готувати страви, які "потребують особливо складної кулінарної обробки". Також кандидат мусить робити бульйони із профітролями та напої на основі лікеру.

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Національний Банк України в пошуках "непростого" кухаря. Він має вміти не просто готувати звичайні страви, а вишукані ресторанні страви та робити самбуки та муси. Оголошення розмістили на сайті НБУ.

"Функціональні завдання: приготування страв та кулінарних виробів, які потребують особливо складної кулінарної обробки, а саме: паштет із печінки", — йдеться в оголошенні.

Зазначається, що кухар має вміти готувати:

кнелі рибні в желе;

рибу заливну, фаршировану, смажену цілу та порціями;

бульйон з профітролями, кнелями чи фрикадельками;

уху з різними видами риби;

окрошку овочеву та м’ясну;

різні тушковані, смажені, варені, фаршировані, запечені окремими порціями в різних соусах страви із м’яса, птиці, риби, овочів, сиру, тіста і яєць;

креми, муси, самбуки, солодкі соуси, фрукти та ягоди в сиропі з наповнювачами;

гарячі напої згідно зі Збірником рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів для підприємств ресторанного господарства та іншої продукції.

Розмір зарплати кухаря в НБУ не називають, але обіцяють кар'єрне зростання, команду однодумців, нові виклики та можливість бути дотичним до розвитку України.

У мережі оголошення викликало неоднозначну реакцію.

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