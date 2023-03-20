"Що з підборіддям?": у мережі висміяли двійника Путіна, який їздив до Маріуполя (фото, відео)

Радник голови МВС Антон Геращенко для наочності опублікував кілька знімків, на яких помітні відмінності в зовнішності глави Кремля. Згідно з джерелом із РФ, на записах із президентом уже бувало, що він нагадував "бабусю без зубів".

Related video

Аналізуючи відео, зняте під час поїздки російського президента Володимира Путіна в Маріуполь, радник глави МВС Антон Геращенко помітив незвичайні особливості в зовнішньому вигляді голови Кремля, який, за твердженнями російських ЗМІ, з'їздив у Маріуполь і зустрівся з місцевими жителями. Про це Геращенко повідомив у Twitter.

"Путін, що з підборіддям? Напевно, гримерам останнім часом доводиться працювати з не дуже якісними екземпляром, наприклад, із трійником. Цікаво, хто з них справжній", — запитав представник українського МВС.

На опублікованому зображенні — 70-річний Путін під час виступу місячної давності перед Федеральними зборами в Москві.

Фото можливих двійників Путіна

На двох інших — під час візиту в Севастополь і Крим 18 березня.

Представник українського керівництва стверджує, що в Маріуполь їздив двійник Путіна, бо підборіддя того, хто був в окупованих містах, і того, хто виступав у Москві, помітно різняться.

На відео із Севастополя підборіддя менш виражене, у Маріуполі — вже помітніше, але не так, як на фото в Москві.

Джерела з РФ зазначають, що на кадрах із російським президентом уже траплялося, що він був схожий на "беззубу бабусю".

ЗМІ неодноразово писали про те, що до поїздок за межі Москви або на масові заходи замість Путіна вирушають двійники.

Британське видання The Mirror із посиланням на Telegram-канал "Генерал СВР" повідомляє, що днями в Криму був двійник російського президента й виключно заради відео-фотосесії. Сам же Путін був за сотні кілометрів у повній безпеці.

Саме тому так званий візит вийшов дещо невиразним. Двійник без перекриття вулиць роз'їжджав містом, до того ж йому заборонили вести змістовні бесіди, щоб не обмовився та не промовив зайвого.

"Без кортежу охорони і вихід "у народ" в прифронтовому окупованому місті — це не просто нереально, це навіть не смішно", — йдеться в публікації.

Російським ЗМІ не вдалося "підчистити" відеозапис. На опублікованих кадрах можна почути слова людей про те, що це все неправда, це все напоказ.

Реальний Путін, за твердженнями того ж джерела, проходив курс терапії та готувався приймати в Кремлі голову КНР і лідера компартії Китаю Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, що ЗМІ частково впізнали масовку, яка зустрічала президента РФ у Маріуполі. За інформацією журналістів, це місцеві жителі, деякі з яких відзначилися мародерством в окупованому місті.

Раніше Фокус повідомляв, що китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним у Кремлі заявив, що в Китаю та РФ "спільні або схожі цілі".