"Что с подбородком?": в сети высмеяли двойника Путина, который ездил в Мариуполь (фото, видео)

Советник главы МВД Антон Геращенко для наглядности опубликовал несколько снимков, на которых заметны отличия во внешности главы Кремля. Согласно источнику из РФ, на записях с президентом уже бывало, что он напоминал "бабушку без зубов".

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Анализируя видео снятое во время поездки российского президента Владимира Путина в Мариуполь, советник главы МВД Антон Геращенко заметил необычные особенности во внешнем облике главы Кремля, который, по утверждениям российских СМИ, съездил в Мариуполь и встретился с местными жителями. Об этом Геращенко сообщил в Twitter.

"Путин, что с подбородком? Наверное, гримерам в последнее время приходится работать с не очень качественными экземпляром, например, с тройником. Интересно, кто из них настоящий", — задался вопросом представитель украинского МВД.

На опубликованном изображении — 70-летний Путин во время выступления месячной давности перед Федеральным собранием в Москве.

Фото предполагаемых двойников Путина

На двух других — во время визита в Севастополь и Крым 18 марта.

Представитель украинского руководства утверждает, что в Мариуполь ездил двойник Путина, потому что подбородки того, кто был в оккупированных городах и того, кто выступал в Москве заметно разнятся.

На видео из Севастополя подбородок менее выражен, в Мариуполе — уже заметнее, но не так, как на фото в Москве.

Источники из РФ отмечают, что на кадрах с российским президентом уже случалось, что он был похож на "беззубую бабушку".

СМИ неоднократно писали о том, что в поездки за пределы Москвы или на массовые мероприятия вместо Путина отправляются двойники.

Британское издание The Mirror со ссылкой на Telegram-канал "Генерал СВР" сообщает, что на днях в Крыму был двойник российского президента и исключительно ради видео-фотосессии. Сам же Путин находился за сотни километров в полной безопасности.

Именно поэтому так называемый визит получился несколько невнятным. Двойник без перекрытия улиц разъезжал по городу, к тому же, ему запретили вести содержательные беседы, дабы не оговорился и не сболтнул лишнего.

"Без кортежа охраны и выход "в народ" в прифронтовом оккупированном городе это не просто нереально, это даже не смешно", — говорится в публикации.

Российским СМИ не удалось "подчистить" видеозапись. На опубликованных кадрах можно расслышать слова людей о том, что "это все неправда, это все напоказ!"

Реальный же Путин, по утверждениям все того же источника, проходил курс терапии и готовился принимать в Кремле председателя КНР и лидера компартии Китая Си Цзиньпина.

Напомним, что СМИ частично опознали массовку, которая встречала президента РФ в Мариуполе. По информации журналистов, это местные жители, некоторые из которых отметились мародерством в оккупированном городе.

Ранее Фокус сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Кремле заявил, что у Китая и РФ "общие или схожие цели".