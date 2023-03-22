Зник під Бахмутом: рідні знайшли бійця завдяки фото у соцмережі, — ЗМІ

Мати 46-річного Івана Івахіва з Тернопільської області побачила фото в соцмережі й упізнала в чоловікові з перев'язаною головою свого сина, який зник під Бахмутом на початку лютого.

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Рідні знайшли зниклого під Бахмутом родича завдяки фото у соцмережах. Сам боєць не шукав родину через втрату пам'яті. Про це сьогодні, 21 березня, пише Оbozrevatel.

Мати 46-річного Івана Івахіва з Тернопільської області побачила фото в соцмережі у групі "Пошук людей під час війни" і впізнала в чоловікові з перев'язаною головою свого сина, який зник під Бахмутом на початку лютого. Іван родом із селища Гусятин Тернопільської області, на фронт пішов добровольцем ще наприкінці 2022 року. У лютому 2023 року перестав виходити на зв'язок.

Рідні знайшли бійця завдяки фото у соцмережі

Наразі поранений боєць перебуває у Вінниці в лікарні швидкої допомоги.

"Після поранення він не говорить і нічого про себе не пам'ятає. Я вирішив допомогти йому знайти близьких. Мама приїжджала, і він її начебто впізнав", — розповів сусід Івана, який опублікував його фото та оголошення.

За словами мами бійця, наразі на нього чекає чергова операція на голові, там залишився уламок, який мають видалити фахівці.

Нагадаємо, 16 березня Фокус писав про історію порятунку 27-річного бійця, який провів у підвалі під Бахмутом у полоні росіян 42 дні. З дірками від куль і осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій днями лежав у підземеллі серед його вбитих товаришів, які помирали від ран, яким він хотів, але не міг допомогти.

У полоні росіян загинув учасник Ліги сміху Роман Іваненко. Його тіло знайшли, коли ЗСУ відбили ворожу позицію в окупантів під Бахмутом, де ті тримали полонених. Військовий отримав поранення в бою, його підрозділ було взято в оточення, а сам Іваненко потрапив у полон до російських військових. Він прожив із пораненням 4 дні та помер, бо не отримав медичної допомоги.

Розстріляний окупантами боєць ЗСУ Олександр Мацієвський потрапив у полон, коли пішов на бойове завдання разом із групою товаришів. Між ними та окупантами зав'язався нерівний бій. У результаті чого всі п'ять військових загинули. Забрати тіла українських солдатів не вдалося, їх повернули під час обміну з росіянами.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2022 року на Донецькому напрямку загинув історик та депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Один із ватажків бойовиків Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" називав його особистим ворогом.

Фокус раніше писав, що президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку.