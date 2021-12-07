Зеленський присвоїв звання Героя України кіборгу Петру Полицяку (посмертно)

Воїн 80-ї бригади попри поранення відмовився від евакуації на останньому БТР із Донецького аеропорту. Він вирішив залишитися з побратимом, у якого були переламані обидві ноги.

Президент України Володимир Зеленський привоїв звання Героя України захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку. Про це стало відомо в указі №620/2021 на сайті президента.

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Вказується, що присвоєння звання було за особисту мужність і героїзм, проявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Привласнити звання Герой України з присвоєнням ордена "Золота Зірка" Полицяку Петру Петровичу — солдату (посмертно)", — повідомляється в указі.

Фото: Книга пам’яті полеглих з Україну

Петро Полицяк: що відомо про бойовий досвід солдата

Петро Полицяк сам із Рівненської області із села Борбин. Проходив термінову службу у 80 аеромобільній бригаді, після чого їздив на заробітки до Києва. З початку російсько-української війни у 2014 році був мобілізований до тієї ж 80-ої бригади.

В армії мав позивний "Чорний", був замкомандиром взводу.

Фото: Книга пам’яті полеглих з Україну

Захист Донецького аеропорту

Під час боїв за Донецький аеропорт разом із побратимом Іваном виносив пораненого Ігоря Римара на дистанцію 1 500 метрів. Без зброї та під прицілами окупантів.

20 січня 2015 року востаннє дзвонив батькам після газової атаки окупантів. За розповідями товаришів по службі, під час відступу поранений Полицяк відмовився евакуюватися в останньому БТР. Він змусив сісти на його місце іншого бійця Олександра, який мав двох дітей. Петро залишився, щоб стежити за Володимиром Бузенком, у якого виявилися переламані ноги і його не змогли евакуювати.

Загинув Петро Полицяк 20 січня 2015 року. Його тіло було розпізнане вже після того, як його вивезли до дніпропетровського моргу. У Героя України залишилися батьки, чотири сестри та наречена.

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу.

Раніше президент України надав патрульному катеру Island ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака.