Зеленский присвоил звание Героя Украины киборгу Петру Полицяку (посмертно)

Воин 80-й бригады несмотря на ранение отказался от эвакуации на последнем БТР из Донецкого аэропорта. Он решил остаться с побратимом, у которого были переломаны обе ноги.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку. Об этом стало известно в указе №620/2021 на сайте президента.

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Указывается, что присвоение звания было за личное мужество и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Присвоить звание Герой Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" Полицяку Петру Петровичу — солдату (посмертно)", — сообщается в указе.

Фото: Книга пам’яті полеглих з Україну

Петр Полицяк: что известно о боевом опыте солдата

Петр Полицяк сам из Ровенской области из села Борбин. Проходил срочную службу в 80 аэромобильной бригаде, после чего ездил на заработки в Киев. С начала российско-украинской войны в 2014 году был мобилизирован в ту же 80-ую бригаду.

В армии имел позывной "Черный", был замкомандира взвода.

Фото: Книга пам’яті полеглих з Україну

Защита Донецкого аэропорта

Во время боев за Донецкий аэропорт вместе с побратимом Иваном выносил раненого Игоря Рымаря на дистанцию 1500 метров. Без оружия и под прицелами оккупантов.

20 января 2015 года последний раз звонил родителям после газовой атаки оккупантов. По рассказам сослуживцев, во время отступления раненый Полицяк отказался эвакуироваться в последнем БТР. Он заставил сесть на его место другого бойца Александра, у которого было двое детей. Петр остался, чтобы следить за Владимиром Бузенком, у которого оказались переломаны ноги и его не смогли эвакуировать.

Погиб Петр Полицяк 20 января 2015 года. Его тело было распознано уже после того как его вывезли в днепропетровский морг. У Героя Украины остались родители, четыре сестры и невеста.

Напомним, 1 декабря Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

Ранее президент Украины присвоил патрульному катеру Island имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.