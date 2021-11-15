Зеленский присвоил патрульному катеру Island имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака

Подчеркивается, что цель почетного имени — увековечить память Героя Украины, который служил в Крыму, а затем воевал в зоне АТО/ООС. Военный погиб в 2019 году из-за взрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру Island Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака. Указ №581/2021 опубликован на сайте главы государства.

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Указом подчеркивается, что присваивая катеру почетное имя увековечивается память о Герое Украины, его мужество, героизм, несгибаемость духа, которые он проявил во время защиты независимости и территориальной целостности Украины.

Вячеслав Кубрак — военный из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Он нес службу в бригаде береговой обороны в Крыму. После оккупацию вышел на материковую часть, где вскоре попал на фронт в зону АТО/ООС. 8 октября 2019 года во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Через два дня боец скончался в больнице.

Другие патрульные катера типа Island названы "Славянск" и "Старобельск", а также "Суммы" и "Фастов".

Напомним, в Украину направились два американских патрульных катера Island для Военно-морских сил. Украинские экипажи уже прошли соответствующую подготовку.