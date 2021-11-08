В Украину следуют два американские патрульные катера Island для Воено-морских сил (фото)

Украинские экипажи уже прошли подготовку для эксплуатации Island. Общее количество суден в ВМСУ достигнет четырех единиц.

В США отправили патрульные катера типа Island из Балтимора в Одессу. Об этом сообщает американское посольство США в Украине.

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Данные катера передаются военным в рамках помощи, которая уже составила более 2,5 млрд долларов с 2014 года. Катера смогут повысить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских ВМС и НАТО.

Отметим, что экипажи уже прошли подготовку для кораблей. Катера уже имеют почетные имена — Суммы и Фастов. Поставка кораблей сместилась из-за оснащения кораблей американским оружием. Американское вооружение установят бесплатно. Один из катеров получит артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калибра и ракетное вооружение на базе Hydra 70 в варианте с корректирующими ракетами.

На данный момент в ВМС Украины уже есть два катера "Славянск" и "Старобельск", которые также передали Соединенные штаты.

Катера типа Island – быстроходные суда, которые строились в течение 1980-90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав – до 18 моряков, в том числе три офицера.

[ + – ] Патрульный катер Island Фото: "Армия Информ"

Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года. В начале июля стало известно, что патрульные катера Island могут получить американское вооружение.