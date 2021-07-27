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Военный Фокус

Американские ракеты и артустановки: стало известно, чем вооружат катера Island для ВМС (фото)

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вооружение для катеров Island
Фото: Facebook / ВМС ЗС України | Стрельба из катера Island во время февральских учений ВМС Украины

Один из кораблей получит вооружение из США, а двое других — украинские ракетные системы и артустановки.

"Научно-проектный центр кораблестроения" завершил роботы по разным вариантам переоборудования патрульных катеров Island, которые передает США Украине. О завершении работ сообщила пресс-служба предприятия.

Речь идет о катерах "Старобельск" и "Славянск" и еще одном корабле, который пока не получил названия. Заказчику уже передана вся необходимая документация. Все работы проводились в сотрудничестве с Минобороны.

Как передает Defense Express, им удалось узнать, о каком вооружении идет речь. Во всех вариантах предлагает комплекс оборудования украинского производства:

  • РЛС "Дельта-М"
  • Систему управления ведения огня
  • Датчики обнаружения лазерного излучения
  • Установка дымовой завесы УПП020 и другие

Разница будет состоять в вооружении. Один корабль получит американское вооружение, а два других — украинское. Американское вооружение установят бесплатно. Судно получит артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калибра и ракетное вооружение на базе Hydra 70 в варианте с корректирующими ракетами.

Hydra 70
Hydra 70
Фото: U.S. Army

Однако утверждается, что в варианте с американским вооружением есть определенные слабые места в виде небольшого угла наклона орудия — 50 градусов. Это будет вызывать трудности в сражениях с воздушными целями.

Украинские варианты предлагают вооружить катер шестиствольной корабельной артустановкой Ак-306 30-мм.

корабельная артустановка
Ак-306
Фото: Defense Express

Ракетные установки могут отличаться:

  1. Ракетная установка с реактивными снарядами "Тайфун-1М" от КБ "Южное"
  2. Установка "Барьер-ВК" от КБ "Луч".
украинские ракеы
"Тайфун-1М"
Фото: Defense Express
вооружение для island
"Барьер-ВК"
Фото: Defense Express

Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года. В начале июля стало известно, что патрульные катера Island могут получить американское вооружение.