Американские ракеты и артустановки: стало известно, чем вооружат катера Island для ВМС (фото)
Один из кораблей получит вооружение из США, а двое других — украинские ракетные системы и артустановки.
"Научно-проектный центр кораблестроения" завершил роботы по разным вариантам переоборудования патрульных катеров Island, которые передает США Украине. О завершении работ сообщила пресс-служба предприятия.
Речь идет о катерах "Старобельск" и "Славянск" и еще одном корабле, который пока не получил названия. Заказчику уже передана вся необходимая документация. Все работы проводились в сотрудничестве с Минобороны.
Как передает Defense Express, им удалось узнать, о каком вооружении идет речь. Во всех вариантах предлагает комплекс оборудования украинского производства:
- РЛС "Дельта-М"
- Систему управления ведения огня
- Датчики обнаружения лазерного излучения
- Установка дымовой завесы УПП020 и другие
Разница будет состоять в вооружении. Один корабль получит американское вооружение, а два других — украинское. Американское вооружение установят бесплатно. Судно получит артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калибра и ракетное вооружение на базе Hydra 70 в варианте с корректирующими ракетами.
Однако утверждается, что в варианте с американским вооружением есть определенные слабые места в виде небольшого угла наклона орудия — 50 градусов. Это будет вызывать трудности в сражениях с воздушными целями.
Украинские варианты предлагают вооружить катер шестиствольной корабельной артустановкой Ак-306 30-мм.
Ракетные установки могут отличаться:
- Ракетная установка с реактивными снарядами "Тайфун-1М" от КБ "Южное"
- Установка "Барьер-ВК" от КБ "Луч".
Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года. В начале июля стало известно, что патрульные катера Island могут получить американское вооружение.