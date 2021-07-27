Американские ракеты и артустановки: стало известно, чем вооружат катера Island для ВМС (фото)

Один из кораблей получит вооружение из США, а двое других — украинские ракетные системы и артустановки.

"Научно-проектный центр кораблестроения" завершил роботы по разным вариантам переоборудования патрульных катеров Island, которые передает США Украине. О завершении работ сообщила пресс-служба предприятия.

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Речь идет о катерах "Старобельск" и "Славянск" и еще одном корабле, который пока не получил названия. Заказчику уже передана вся необходимая документация. Все работы проводились в сотрудничестве с Минобороны.

Как передает Defense Express, им удалось узнать, о каком вооружении идет речь. Во всех вариантах предлагает комплекс оборудования украинского производства:

РЛС "Дельта-М"

Систему управления ведения огня

Датчики обнаружения лазерного излучения

Установка дымовой завесы УПП020 и другие

Разница будет состоять в вооружении. Один корабль получит американское вооружение, а два других — украинское. Американское вооружение установят бесплатно. Судно получит артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калибра и ракетное вооружение на базе Hydra 70 в варианте с корректирующими ракетами.

[ + – ] Hydra 70 Фото: U.S. Army

Однако утверждается, что в варианте с американским вооружением есть определенные слабые места в виде небольшого угла наклона орудия — 50 градусов. Это будет вызывать трудности в сражениях с воздушными целями.

Украинские варианты предлагают вооружить катер шестиствольной корабельной артустановкой Ак-306 30-мм.

[ + – ] Ак-306 Фото: Defense Express

Ракетные установки могут отличаться:

Ракетная установка с реактивными снарядами "Тайфун-1М" от КБ "Южное" Установка "Барьер-ВК" от КБ "Луч".

[ + – ] "Тайфун-1М" Фото: Defense Express [ + – ] "Барьер-ВК" Фото: Defense Express

Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года. В начале июля стало известно, что патрульные катера Island могут получить американское вооружение.