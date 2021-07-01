Патрульные катера Island, которые получит Украина, получат американское вооружение

В Минобороны заявили, что к концу 2021 года в стране появится первый дивизион, состоящий из американских суден.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что три патрульные катера типа Island получат американское оснащение в рамках технической помощи от США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По словам министра, в скором времени украинские Военно-морские силы пополнятся тремя патрульными катерами. Два из трех кораблей уже получили почетные наименования — Р192 "Суммы" и Р193 "Фастив". Таким образом к концу года в Минобороны ожидают сформировать дивизион из 5 катеров Island.

Третий Island почетного наименования пока не получил. Он проходит ремонтно-восстановительные работы.

Экипажи первых двух патрульных кораблей уже прошли подготовку в США по эксплуатации кораблей, получив соответствующие сертификаты. А последний экипаж планируется отправить на обучение к осени.

"Катеры поставят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с 30-мм пушками, а также оптико-электронной системой", — сообщают в пресс-службе.

Однако конкретики по вооружению на данный момент нет.

Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. А крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года.

Отметим, что первые два катера Украина получила в 2018 году.