Патрульные катера Island, которые получит Украина, получат американское вооружение
В Минобороны заявили, что к концу 2021 года в стране появится первый дивизион, состоящий из американских суден.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что три патрульные катера типа Island получат американское оснащение в рамках технической помощи от США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам министра, в скором времени украинские Военно-морские силы пополнятся тремя патрульными катерами. Два из трех кораблей уже получили почетные наименования — Р192 "Суммы" и Р193 "Фастив". Таким образом к концу года в Минобороны ожидают сформировать дивизион из 5 катеров Island.
Третий Island почетного наименования пока не получил. Он проходит ремонтно-восстановительные работы.
Экипажи первых двух патрульных кораблей уже прошли подготовку в США по эксплуатации кораблей, получив соответствующие сертификаты. А последний экипаж планируется отправить на обучение к осени.
"Катеры поставят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с 30-мм пушками, а также оптико-электронной системой", — сообщают в пресс-службе.
Однако конкретики по вооружению на данный момент нет.
Напомним, 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. А крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года.
Отметим, что первые два катера Украина получила в 2018 году.