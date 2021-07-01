Патрульні катери Island, які отримає Україна, отримають американське озброєння

У Міноборони заявили, що до кінця 2021 року в країні з'явиться перший дивізіон, що складається з американських суден.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що три патрульні катери типу Island отримають американське оснащення в рамках технічної допомоги від США. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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За словами міністра, незабаром українські Військово-морські сили поповняться трьома патрульними катерами. Два з трьох кораблів вже отримали почесні найменування — Р192 "Суми" і Р193 "Фастів". Так до кінця року в Міноборони очікують сформувати дивізіон із 5 катерів Island.

Третій Island почесного найменування поки не отримав. Він проходить ремонтно-відновлювальні роботи.

Екіпажі перших двох патрульних кораблів вже пройшли підготовку в США з експлуатації кораблів, отримавши відповідні сертифікати. А останній екіпаж планується відправити на навчання до осені.

"Катери поставлять в Україну з встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями з 30-мм гарматами, а також оптико-електронною системою", — повідомляють в пресслужбі.

Однак конкретики щодо озброєння наразі немає.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що ВМС України отримає ще 3 патрульні катери Island. А крайній екіпаж пройшов підготовку в США в квітні 2021 року.

Зазначимо, що перші два катери Україна отримала в 2018 році.