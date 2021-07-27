Американські ракети й артустановки: стало відомо, чим озброять катери Island для ВМС (фото)

Один із кораблів отримає озброєння зі США, а двоє інших — українські ракетні системи й артустановки.

"Науково-проєктний центр кораблебудування" завершив роботи по різних варіантах переобладнання патрульних катерів Island, які передає США Україні. Про завершення робіт повідомила пресслужба підприємства.

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Йдеться про катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" і ще один корабель, який поки не отримав назви. Замовнику вже передана вся необхідна документація. Усі роботи проводилися у співпраці з Міноборони.

Як передає Defense Express, їм вдалося дізнатися, про яке озброєння йдеться. У всіх варіантах пропонує комплекс обладнання українського виробництва:

РЛС "Дельта-М";

систему управління ведення вогню;

датчики виявлення лазерного випромінювання;

установка димової завіси УПП020 та інші.

Різниця полягатиме в озброєнні. Один корабель отримає американське озброєння, а два інші — українське. Американське озброєння встановлять безкоштовно. Судно отримає артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калібру і ракетне озброєння на базі Hydra 70 у варіанті з коригувальними ракетами.

[ + – ] Hydra 70 Фото: U.S. Army

Однак стверджується, що у варіанті з американським озброєнням є певні слабкі місця у вигляді невеликого кута нахилу знаряддя — 50 градусів. Це буде викликати труднощі в боях із повітряними цілями.

Українські варіанти пропонують озброїти катер шестиствольною корабельною артустановкою Ак-306 30-мм.

[ + – ] Ак-306 Фото: Defense Express

Ракетні установки можуть відрізнятися:

Ракетна установка з реактивними снарядами "Тайфун-1М" від КБ "Південне". Установка "Бар'єр-ВК" від КБ "Луч".

[ + – ] "Тайфун-1М" Фото: Defense Express [ + – ] "Бар'єр-ВК" Фото: Defense Express

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що ВМС України отримає ще 3 патрульні катери Island. Крайній екіпаж пройшов підготовку в США в квітні 2021 року. На початку липня стало відомо, що патрульні катери Island можуть отримати американське озброєння.