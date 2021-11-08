В Україну прямують два американські патрульні катери Island для Військово-морських сил (фото)

Українські екіпажі вже пройшли підготовку до експлуатації Island. Загальна кількість суден у ВМСУ сягне чотирьох одиниць.

У США відправили патрульні катери типу Island з Балтимору до Одеси. Про це повідомляє американське посольство США в Україні.

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Ці катери передаються військовим у межах допомоги, яка вже становила понад 2,5 млрд доларів з 2014 року. Катери зможуть підвищити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність українських ВМС та НАТО.

Зазначимо, що екіпажі вже пройшли підготовку для кораблів. Катери вже мають почесні імена — Суми та Фастів. Постачання кораблів змістилося через оснащення кораблів американським озброєнням. Його встановлять безкоштовно. Один з катерів отримає артустановку Bushmaster II Mk44 30-мм калібру та ракетне озброєння на базі Hydra 70 у варіанті з ракетами, що коригують.

Наразі у ВМС України вже є два катери "Слов'янськ" та "Старобільськ", які також передали Сполучені Штати.

Катери типу Island — швидкохідні судна, які будувалися протягом 1980-90-х років для Берегової охорони США. Можуть розвивати швидкість до 546 км/год. Особовий склад – до 18 моряків, зокрема троє офіцерів.

[ + – ] Патрульний катер Island Фото: "Армия Информ"

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що ВМС України отримає ще 3 патрульні катери Island. Крайній екіпаж пройшов підготовку в США у квітні 2021 року. На початку липня стало відомо, що патрульні катери Island можуть отримати американське озброєння.