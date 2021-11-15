Зеленський надав патрульному катеру Island ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака

Наголошується, що мета почесного імені — увічнити пам'ять Героя України, який служив у Криму, а потім воював у зоні АТО/ООС. Військовий загинув у 2019 році через вибух на невідомому вибуховому пристрої.

Президент України Володимир Зеленський надав патрульному катеру Island Р194 ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака. Указ №581/2021 опубліковано на сайті глави держави.

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Указом наголошується, що привласнюючи катеру почесне ім'я увічнюється пам'ять про Героя України, його мужність, героїзм, непохитність духу, які він проявив під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

В'ячеслав Кубрак — військовий з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Він служив у бригаді берегової оборони в Криму. Після окупації вийшов на материкову частину, де невдовзі потрапив на фронт у зону АТО/ООС. 8 жовтня 2019 року під час виконання бойового завдання щодо проведення інженерної розвідки у зоні боїв отримав мінно-вибухове поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Через два дні боєць помер у лікарні.

Інші патрульні катери типу Island названі "Слов'янськ" і "Старобільськ", а також "Суми" та "Фастів".

Нагадаємо, в Україну попрямували два американські патрульні катери Island для Військово-морських сил. Українські екіпажі вже пройшли відповідну підготовку.