Здивувала всіх. Професійна прибиральниця показала найбрудніше місце у будинку (відео)

Жінка переконує, що унітаз відмити набагато простіше та швидше, аніж цю маленьку деталь на кухні.

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Професійна прибиральниця з 15-річним стажем Кейт Крукамп з Голд-Косту (Австралія) вважає, що найбрудніше місце у будинку – це фільтр посудомийки. За її словами, набагато простіше і швидше відмити брудний унітаз. Чому саме так, вона пояснила на одному з останніх відео на своїй сторінці в TikTok.

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Неприємне відкриття Кейт зробила, коли одного разу прибирала у клієнта.

"Зазвичай ви просто відчуваєте неприємний запах, коли відкриваєте посудомийну машину. Але ви навіть не уявляєте, що буде, коли ви витягнете фільтр і перевернете його", – розповідає жінка.

Прибиральниця показала на відео слиз та цвіль, що нагадують порослі гриби або тухлі устриці, і додала, що це найгірший випадок, з яким вона стикалася у своїй професійній кар’єрі.

Посудомийка з брудним фільтром Фото: tiktok.com/@cleanlikeapro

Аби впоратися з цією запущеною проблемою, Кейт використовували дві пари рукавичок, набір щіток для чищення, губки та хімічні знежирювачі. Коли вона закінчила свою роботу, фільтр виглядав як нова копійка.

Чистий фільтр посудомийки Фото: tiktok.com/@cleanlikeapro

Блогерка стверджує, що більшість людей не в курсі, що цей фільтр взагалі існує, але недбалий підхід до його чищення часто спричиняє серйозні технічні збої.

"Я публікую подібні відео у TikTok для того, щоб стимулювати людей до прибирання та охайності у своєму домі. Хоча багатьом моїм підписникам просто цікаво подивитися, як живуть інші люди", – сміється вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про уродженку фінського міста Тампере, яка безоплатно прибирає найбрудніші будинки у світі з пліснявою і щурами. Тільки за останній рік вона побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США. Жінка знімає прибирання і викладає в соціальних мережах та відеохостингах, тільки на YouTube у неї кілька мільйонів підписників.

Крім того, ми розповідали про 53-річного британця, який не прибирав у своєму домі протягом останніх десяти років. Чоловік був змушений звернутися до фахівців, щоб назавжди змінити своє життя.