Не з доброти душевної: свекруха зажадала оплатити прибирання, зроблене під час пологів невістки

Думки родичів розділилися. Подружня пара вважає, що мама чоловіка не має рації, оскільки її не просили "ритися" в будинку і робити прибирання. Родичі ж вважають, що вона просто хотіла підготувати будинок до народження дитини.

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Жінка була вражена, коли усвідомила, що її свекруха пред'явила її сім'ї рахунок за проведений час і продукти, беручи участь у прибиранні будинку, в той час як молода мама була в лікарні. Про це пише The Mirror.

У період вагітності жінка з нетерпінням чекала на народження своєї дитини, і, як це часто буває, планувала, як відбуватиметься приймання до лікарні та піклування про інших членів сім'ї в разі раптових подій. Вона розраховувала на підтримку з боку сім'ї та була дуже вдячною, коли свекруха запропонувала подбати про собак, коли в неї відійшли води перед пологами.

Однак подружню пару здивувало, коли вони виявили записку на холодильнику, з прикріпленим чеком за прибирання. Пара поставила питання про причини виставлення рахунку і була приголомшена нахабством матері чоловіка.

Молода мати звернулася до спільноти Reddit, щоб розповісти про ситуацію. Її пост почався з розповіді: "Тиждень тому я (31 рік) народила нашого прекрасного сина. У мене були ускладнення, і мене виписали тільки вчора, але я дуже рада, що наша сім'я разом із нашим новонародженим. У той момент, коли у мене відійшли води, ми з чоловіком (33 роки) були вдома, і я опинилася на килимі в спальні. Прибирання вдома, зрозуміло, не було на першому місці, тому ми просто виклали кілька рушників і поїхали в лікарню".

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"Поки ми були в лікарні, моя свекруха (59 років) добросердно запропонувала подбати про наших собак, і ми були їй дуже вдячні. Але тільки коли ми повернулися додому вчора, я виявила, що свекруха залишила на холодильнику чек і записку, в якій було сказано, що вона прибрала в моїй спальні килим і хотіла б отримати оплату за це. Крім того, вона взяла на себе відповідальність за прибирання іншої частини будинку і запропонувала оплату за свої послуги за ставкою $25 за годину плюс витрати на продукти в розмірі $200", — ідеться в повідомленні.

Жінка поділилася, що оцінила зусилля свекрухи з прибирання килима та інших приміщень, але ніхто з родини не просив її про це. Її чоловік надіслав матері таке повідомлення: "Привіт, мамо, ми дуже цінуємо твою допомогу в останні кілька днів, коли (ім'я дружини) перебувала в лікарні. Нам було дуже приємно, що хтось узяв на себе турботу про собак. Ми звернули увагу на твою записку і чек на холодильнику і трохи ошелешені тим, що ти взяла на себе сміливість: 1. ритися в домі, оскільки ніхто з нас не говорив тобі про те, що в спальні (моє ім'я) відійшли води, 2. піти й купити мийних засобів на сотні доларів, а потім 3. узяти з нас гроші за твій час і вищезгадані засоби. Ми також хотіли б запитати, де знаходяться ці засоби для чищення, бо якщо ми платимо за них, то, звичайно, хотіли б отримати свої гроші.

"Коли ми довірили тобі наших собак, ми дійсно розраховували на добровільну допомогу, а не на комерційні послуги. Ми — сім'я, і нам прикро, що сталося щось подібне, коли (ім'я дружини) перебувала в такому стані", — підсумував розчарований син.

Але свекруха не відповіла на це повідомлення, а лише зазначила, що "зробила, що зробила, по доброті душевній" і назвала пару "невдячною". Інші члени сім'ї теж висловилися, кажучи, що вона "не зобов'язана була допомагати", але вона зробила це через свою "добру душу", попри свій вік. Авторка поста поділилася, що їй довелося вимкнути телефон через повідомлення, і деякі члени сім'ї сказали, що вона "намагається підготувати будинок до народження дитини".

У висновку вона написала: "Я дуже засмучена через усю цю ситуацію, але мій чоловік каже, що, можливо, нам варто заплатити, щоб родичі дали нам спокій і ми могли насолоджуватися цим часом як нові батьки, а не займатися цією ситуацією. Я не згодна платити своїй свекрусі за що-небудь! Вона каже моєму чоловікові, що готова подарувати нам продукти, але все одно бажає оплату за свій час, враховуючи, що вона зіткнулася з "біологічною небезпекою"".

У коментарях люди висловилися на підтримку пари, вказуючи, що вони не вчинили нічого неправильного. Один користувач написав: "Ви абсолютно правильно вчинили. Допомога потрібна тільки в разі, якщо вона дійсно бажана. В іншому разі це нав'язування. Вимагаючи оплату, ви тільки погіршуєте ситуацію, оскільки тепер це нав'язування небажаних комерційних послуг". Якби вона робила це з доброї волі, то, можливо, вона могла б попросити компенсацію тільки за витрати на засоби для чищення, і це було б більш розумно (і, можливо, не викликало б такої реакції). Доброта не оцінюється в грошах".

Інший користувач сказав: "Якби будинок був чистим, прибирання не могло б зайняти вісім годин!". Інший користувач прокоментував: "Якби авторка поста була такою дріб'язковою, вона могла б запросити своїх родичів на вечерю і потім попросити в них гроші за їжу. Це дуже схожа ситуація, тільки у зворотному напрямку. Якщо робити речі з добрим серцем, то важливо це робити дійсно добровільно, а не за гроші".

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