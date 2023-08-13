"Подорожую світом, чищу брудні будинки": прибиральниця розповіла, як заробила мільйони (відео)

Уродженка фінського міста Тампере безоплатно прибирає найбрудніші будинки у світі з пліснявою і щурами, що снують. Тільки за останній рік вона побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США.

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Мешканка Фінляндії, яка стала мільйонеркою у віці 30 років, розповіла, як заробила свої статки, прибираючи брудні будинки по всьому світу. І до того ж безплатно. Свої ролики жінка регулярно викладає на YouTube-каналі.

Мешканка фінського міста Тампере Аурі Кананен тільки за останній рік побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США, щоб абсолютно безплатно допомогти привести до ладу брудні будинки їхнім власникам.

Аурі знімає прибирання і викладає в соціальних мережах і відеохостингах, тільки на YouTube у неї 2,85 млн підписників, яких вона назбирала з 2020 року. Дохід приносять рекламні надходження. Один тільки YouTube-канал, за її словами, торік приніс півмільйона євро.

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Уперше Аурі почала безоплатно прибирати будинки у вихідні ще 2020 року, а надалі залишила позмінну роботу з 9 до 5 як супервайзерка з прибирання. Того ж року вона запустила власний бізнес і не поверталася до колишньої роботи.

Ентузіаст з прибирання з Фінляндії з аудиторією в 10 млн у TikTok каже, що прибирання може бути веселим.

"Це найкраще, що коли-небудь було. Мені це дуже подобається. Я почуваюся задоволеною і щасливою", — пояснила вона.

Вона раділа першим ста тисячам підписників, а тепер їх уже 10 мільйонів.

"Наче в мене є власна команда з прибирання. Я дуже вдячна", — сказала жінка, уточнивши, що гроші не змінили її.

Їй, як і раніше, подобається змахувати товсті шари пилу з меблів і ділитися своїми історіями зі світом.

"Це найкраще відчуття, я полюю за ним тиждень за тижнем. Намагаюся знаходити все більш брудні будинки", — пояснила Аурі.

Вона щотижня годинами возиться в брудних будинках і каже, що не відчуває запахів. З її слів, "запліснявіле сміття завжди пахне однаково".

Багато будинків, які вона відвідувала, по коліно завалені сміттям, з брудними кухнями і холодильниками, повними запліснявілої їжі. Їй навіть доводилося стикатися зі щурами, що снують.

Аурі часто прибирає оселі людей, які страждають на різні захворювання та яким складно пересуватися через травми. Часто до неї звертаються родичі або друзі тих, хто не в змозі самі про себе подбати.

Аурі розповіла, що боролася з депресією у віці приблизно від 10 до 19 років. Тепер вона каже, що їй простіше знайти спільну мову з людьми, які теж переживають складнощі.

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