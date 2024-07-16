"Наче зробила ремонт": жінка показала, як змінилась ванна після генерального прибирання (відео)

Ясміна Ле Конт зізналася, що відчувала себе пригніченою, коли вперше взялася за цю роботу, але результат був справді дивовижним.

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Професійна домогосподарка Ясміна Ле Конт, яка заробляє на життя прибиранням будинків для тих, хто цього потребує, взялася за одне з найскладніших завдань — ванну кімнату для мами та її двох дітей. Результатом трансформації вона похизувалась на своїй сторінці у TikTok.

На опублікованому відео можна побачити, що бруд дійсно накопичився чи не всюди, зокрема на сантехніці — душовій кабінці, туалеті та раковині.

Жінка зізналася, що відчувала себе "пригніченою", коли вперше взялася за цю роботу, але результат був справді дивовижним. Вона "неймовірно пишається" собою і повністю задоволена змінами, яких вдалося досягти.

Жінка зізналася, що відчувала себе "пригніченою", коли вперше взялася за цю роботу Фото: Yasmin Le Comte | TikTok

Ясмін ретельно відмила підлогу, раковину та плитку до блиску. Для цього вона використала чотири види засобів для чищення та одну повну пляшку відбілювача. Коли вона закінчила, то ванна кімната мала такий вигляд, ніби щойно після ремонту.

У коментарях один з підписників порівняв стан ванної кімнати до прибирання з кадрами із фільму жахів "Пила". Однак Ясмін закликала людей не засуджувати її клієнтку, бо тій жінці "досить важко" бути матір'ю-одиначкою з двома дітьми. "Ви не повірите мені, але в цій ванній кімнаті, попри весь бруд, не було неприємного запаху", — додала вона.

Ясмін ретельно відмила підлогу, раковину та плитку до блиску Фото: Yasmin Le Comte | TikTok

"Ви дуже добре ставитеся до роботи, дуже гарно прибрали зсередини, що нечасто зустрінеш у наш час";

"Уявіть, яке полегшення відчула мама після цього. Молодці!";

"Там наче зробили свіжий ремонт";

"У тебе велика душа та золоті руки!".

Відео Ясміни Ле Конт зібрало понад 8 мільйонів переглядів, близько 660 тисяч вподобайок та безліч інших реакцій від зацікавлених глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сімейну пару зі Сток-он-Трента (Англія), яка хотіла навести лад у своєму районі, але їх оштрафувала місцева рада на 1200 фунтів стерлінгів. Золтан Пінтер і Вероніка Майк розповіли, що вулиця біля їхнього будинку вже багато років завалена сміттям.

Крім того, багатодітна матір з Великої Британії, яку звуть Міллі, щомісяця стягує зі своїх дітей символічну плату за оренду житла, комунальні рахунки та їжу, а також платить гроші за прибирання та роботу по дому.