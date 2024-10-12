Бизнесмену пришлось убегать от официанта, которому он оставил большие чаевые: подробности

Официант "переварил" полученную сумму и побежал догонять клиента на автостоянке. Догнав, он удивил итальянца своими претензиями.

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Во Франции итальянца преследовал официант одного из местных заведений из-за того, что тот оставил ему 500 долларов чаевых. Об этом пишет издание Express.

Инцидент произошел на популярном курорте — Французская Ривьера.

Богатый итальянец, который приехал на отдых, пообедал в одном из элитных курортных ресторанов, а в конце трапезы оставил официанту, который его обслуживал, 500 евро чаевых. После чего ушел.

Официант "переварил" полученную сумму и побежал догонять клиента на автостоянке. Догнав, он удивил итальянца своими претензиями. Официант заявил, что клиент должен был оставить "минимальную" необходимую сумму — €1000.

"Официант сказал ему, что этого недостаточно, потому что та сумма, которую он оставил, не составляет тот % чаевых из суммы, на которую он наелся", — пишет издание, пересказывая слова приятеля итальянца.

Напомним, что официантка одного из британских ресторанов заявила, что эта работа не для слабонервных, поскольку выдержать оскорбления и ремарки клиентов может не каждый.

Также сообщалось, что в Британии женщина устроилась на подработку "голой" уборщицей. После этого она покинула основную работу, из-за хорошей зарплаты на новой должности.