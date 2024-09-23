Нудисти розповіли про найголовніший міф щодо них

Нудисти з багаторічним стажем говорять про те, що суспільство сприймає їхні зібрання не як культурне проведення часу людей за інтересами, а як потенційні секс-оргії.

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Перша у Великій Британії виставка для оголених людей пройшла в Музеї Дорсета в Дорчестері, і на ній були присутні понад 60 осіб. Учасники заходу поспілкувалися з Daily Mail і розповіли, що стосовно їхнього існування існує чимало міфів, головний з яких — сексуальна складова всіх зібрань.

Гості, знявши з себе одяг, розгулювали голяка по залах музею з келихом шампанського в руці та оглядаючи експозицію. Ініціювала зібрання організація "Британський натуризм" (British Naturism), щоб люди зі схожими захопленнями могли цікаво провести час.

У розмові з журналістами нудисти розповіли, що щодо них існує багато критики та нерозуміння, а також міфів, які не мають нічого спільного з реальністю. За словами Річарда, який є нудистом з 1974 року, поширена хибна думка щодо їхніх зібрань полягає в тому, що у них є "сексуальний порядок денний":

"Вони думають, що все це секс. Люди автоматично припускають це. Це перше, про що вони думають. Вони роздягаються тільки тоді, коли приймають ванну чи душ або займаються сексом. Вони кажуть: "О, я не приймаю ванну або душ, тож це має бути секс", але це не так".

74-річний Кіт згоден із Річардом. Він також розповів, чому любить ходити оголеним:

"Люди кажуть: ну, як це — бути голим? І це дуже складно пояснити. Англійська мова недостатня, щоб пояснити це. Але щойно ви спробуєте, ви зрозумієте, як це. Це як намагатися описати почуття гніву. Важко пояснити, що ви відчуваєте. Але якщо ви коли-небудь злилися, ви знаєте, як це".

Організація British Naturism часто організовує заходи для людей, які люблять ходити оголеними

Дружина Кіта, 73-річна Мелані, поділяє захоплення свого чоловіка. За її словами, кожна людина виглядає по-різному, але це неважливо.

"Тому що ви говорите з людиною всередині, а не з тим, який вона має вигляд", — підкреслює вона.

Натомість 55-річна Фіона Дискомб, учасниця заходу і нудистка з 30-річним стажем, зазначила, що деякі люди відвідують подібні заходи, щоб "поживитися сексом", але, як правило, йдуть розчарованими, зіткнувшись із реальністю.

"Зазвичай, коли люди приходять із неправильною ідеєю, вони думають, що це буде якась сексуальна оргія, і через десять хвилин вони йдуть додому. Напевно, люди думають, що якщо ти натуристка, то просто підеш на секс-вечірку або щось на кшталт цього. Як жінка, я відчуваю, що люди думають про мене саме так. Це зовсім не так, тому я можу повністю розвіяти цей міф. Ми не всі дивні. Ми просто звичайні люди, які роблять щось без одягу, насправді", — наголосила місіс Дискомб, чоловік якої. Майк, теж поділяє її погляди.

Вона додала, що British Naturism, який організовує заходи з оголенням по всій Великій Британії, дотримується суворої політики нетерпимості до небажаних осіб і навіть має свій власний набір негласних правил.

"Вони, очевидно, дуже швидко виділяються через свою поведінку. Тож ви можете просто повернутися і сказати: "Ваша поведінка недоречна. Це не те, про що йдеться. Ви можете залишити мене в спокої".

На кожному офіційному зібранні BN є призначена група співробітників служби безпеки, які також беруть участь у заході і швидко вказують на двері будь-кому, кого підозрюють у тому, що він перебуває там із неправильних причин.

У спілкуванні з нудистами на зборах є свої негласні правила. Зокрема, не можна витріщатися на груди чи геніталії під час спілкування, а тільки дивитися одне одному в очі. Якщо оголена людина збирається сісти, вона обов'язково має підкласти рушник.

Раніше Фокус писав, що відбувається на круїзному кораблі для нудистів.