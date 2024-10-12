Подавав скаргу: в Іспанії оштрафували нудиста, який прийшов голяка до поліції

Відомий нудист з Валенсії Алехандро Коломар відомий тим, що постійно судить з різними інстанціями за своє право ходити оголеним у публічних місцях. Однак Верховний суд Іспанії ухвалив рішення оштрафувати чоловіка.

Related video

Кримінальна палата Верховного суду Іспанії остаточно підтвердив обвинувальний вирок стосовно 29-річного іспанція Алехандро Коломара. Його оштрафували через непокору правоохоронцям, коли той прийшов до відділку голяка, повідомляє місце видання BURGOSconecta.

Журналісти пишуть, що в серпні 2020 року Коломар прийшов до відділку поліції у місті Валенсія. Він планував подати скаргу на людину, а сам прийшов голяка до відділку в самих черевиках і рюкзаку, де був його одяг.

Коли поліцейські попросили Коломара одягнути, той відмовився і заявив, що у нього є право ходити голяка. Після чого правоохоронці затримали чоловіка і звинуватили в порушенні громадського порядку, виписавши штраф на 1080 євро.

ЗМІ зазначає, що нудист не погодився з таким рішенням та подав апеляцію. У ній чоловік заявив про порушення його права на свободу вираження поглядів, однак її відхилили. Після чого справа опинилася у Верховному суді Іспанії.

Кримінальна палата цього суду оголосила вирок, у якому штраф Коломара визнали чинним. Судді аргументували тим, що у поліцейському відділку були жінки, яким "некомфортно було бачити оголеного чоловіка". Через що жінки змушені були покинути будівлю, що підтвердило скаргу поліції на порушення громадського порядку.

Медіа додає, що Алехандро Коломар є відомий прихильником нудизму в Валенсії. Чоловік багато разів судився з різними організаціями за своє право ходити оголеним у публічних місцях.

Іспанські журналісти вказують, що публічне оголення дозволене в Іспанії з 1988 року. Однак особи можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо у їхніх є діях є порушення громадського порядку, якщо зловмисники "провокують інших своєю оголеністю".

Нагадаємо, Фокус писав, що сотні нудистів запланували грандіозний заплив у Великій Британії. Таким чином вони хотіли зібрати гроші на благодійність і підвищити обізнаність про користь плавання оголеними.

Також ми раніше писали про те, що житель маленького провінційного містечка висловив обурення через безпрецедентну відкритість своїх нових сусідів-нудистів, які не соромляться демонструвати свій незвичний для місцевих жителів спосіб життя.