Подавал жалобу: в Испании оштрафовали нудиста, который пришел голышом в полицию

Известный нудист из Валенсии Алехандро Коломар известен тем, что постоянно судится с различными инстанциями за свое право ходить обнаженным в публичных местах. Однако Верховный суд Испании принял решение оштрафовать мужчину.

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Уголовная палата Верховного суда Испании окончательно подтвердила обвинительный приговор в отношении 29-летнего испанца Алехандро Коломара. Его оштрафовали за неповиновение правоохранителям, когда тот пришел в участок голышом, сообщает местное издание BURGOSconecta.

Журналисты пишут, что в августе 2020 года Коломар пришел в отделение полиции в городе Валенсия. Он планировал подать жалобу на человека, а сам пришел голышом в отделение в одних ботинках и рюкзаке, где была его одежда.

Когда полицейские попросили Коломара одеться, тот отказался и заявил, что у него есть право ходить голышом. После чего правоохранители задержали мужчину и обвинили в нарушении общественного порядка, выписав штраф на 1080 евро.

СМИ отмечает, что нудист не согласился с таким решением и подал апелляцию. В ней мужчина заявил о нарушении его права на свободу выражения взглядов, однако ее отклонили. После чего дело оказалось в Верховном суде Испании.

Уголовная палата этого суда объявила приговор, в котором штраф Коломара признали законным. Судьи аргументировали тем, что в полицейском участке были женщины, которым "некомфортно было видеть обнаженного мужчину". Из-за чего женщины вынуждены были покинуть здание, что подтвердило жалобу полиции на нарушение общественного порядка.

Медиа добавляет, что Алехандро Коломар является известным сторонником нудизма в Валенсии. Мужчина много раз судился с различными организациями за свое право ходить обнаженным в публичных местах.

Испанские журналисты указывают, что публичное обнажение разрешено в Испании с 1988 года. Однако лица могут быть привлечены к ответственности, если в их действиях есть нарушение общественного порядка, если злоумышленники "провоцируют других своей наготой".

Напомним, Фокус писал, что сотни нудистов запланировали грандиозный заплыв в Великобритании. Таким образом они хотели собрать деньги на благотворительность и повысить осведомленность о пользе плавания обнаженными.

Также мы ранее писали о том, что житель маленького провинциального городка выразил возмущение из-за беспрецедентной открытости своих новых соседей-нудистов, которые не стесняются демонстрировать свой непривычный для местных жителей образ жизни.