Брітні Спірс публікує нові оголені фото

Цього разу співачка сфотографувалася лише у солом'яному капелюшку

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Брітні Спірс вирушила у відпустку до Південної Америки, і вже опублікувала кілька нових зовсім оголених фото у своєму Instagram.

На них Брітні позує на пляжі, з одягу на ній тільки солом'яний капелюх. Серію знімків вона підписала: "у людей позаду мене тепер буде історія, якою вони поділяться з майбутніми поколіннями".

Де саме відпочиває Брітні – невідомо, але вона, окрім оголених знімків з пляжу, запостила ще кілька, з яких стає ясно, що відпустку вона, швидше за все, проводить у Мексиці. Це популярний напрямок у громадян США для пляжного відпочинку.

Невідомо, хто фотографував Брітні, її чоловік Сем Асгарі зараз публікує лише дописи про підтримку протестів в Ірані. Сем сам родом з Ірану, він народився в 1994 році, його справжнє ім'я Хесам. Його батько виїхав на заробітки до США і невдовзі перевіз туди всю свою родину.

Втім, коментатори під постом Брітні з голими фото розділилися у поглядах: одні вітали її сміливість, а інші вже традиційно попросили зупинитися: "Якщо ти можеш це робити, не означає, що маєш це робити", – написав один із коментаторів.

До речі, саме прихильність Брітні Спірс до відвертих фотосесій вбило клин у її стосунки з синами. Шон і Джейден не дуже комфортно почуваються щодо оголених фото матері в соцмережах. Тож зараз вони від неї відписалися.

Втім, у недавньому інтерв'ю вони захищали її батьків, які, під час опіки донькою, за її словами, знущалися з неї, тож зараз співачка не готова відновити стосунки з дітьми.

Вони живуть зі своїм батьком, її колишнім чоловіком, Семом Федерлайном, та його новою родиною.

Але кар'єра Брітні, схоже, пішла на лад. Нещодавно вона записала новий трек із Елтоном Джоном і кліп на нього зняла українка Таня Муїньо.