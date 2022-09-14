Брітні Спірс сказала, що не побачиться з синами, доки вони не почнуть її цінувати

Раніше сини Брітні Джейден і Престон, які живуть із батьком, розкритикували свою матір і образили її.

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Брітні Спірс заявила, що вона "не хоче бачити своїх синів", поки вони не цінуватимуть її. Пост вона опублікувала в Instagram, але потім видалила, пише Daily Mail.

Джейден і Престон із дитинства живуть із батьком, Кевіном Федерлайном, його новою дружиною та своїми зведеними сестрами. Нещодавно вони дали ексклюзивне інтерв'ю, яке сильно образило Брітні Спірс.

Виявилося, що хлопчики підтримують стосунки зі своїми бабусею та дідусем, незважаючи на те, що Брітні розповіла про їхню опіку. І вони засудили свою матір, в основному через її відверті пости в соцмережах.

[ + – ] Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Джейден заявив, що йому незручно, коли Брітні публікує його фото в соціальних мережах. Він сказав: "Я сподіваюся, що вона зупиниться".

А говорячи про пости матері, заявив, що це схоже на те, що "вона має опублікувати хоч щось у Instagram, щоби привернути увагу".

Джейден і Престон не були на весіллі матері з Семом Асгарі, заявивши, що це було б "незручно", адже там не було її батьків.

Брітні пізніше написала, що "відчайдушно хотіла б" побачити Джейдена та Престона, але має звернути увагу на власне здоров'я та самопочуття.

"Усе, що я знаю, це те, що моя любов до моїх дітей понад усе. Мені шкода, якщо я будь-коли завдавала вам болю, хлопці", — написала Брітні та зазначила, що сини заблокували її в Instagram.

[ + – ] Сини Брітні Спірс із журналісткою Фото: Twitter Erbil Gunasti

Її колишній чоловік Кевін Федерлайн повідомив, що йому доводилося часто вибачатися перед синами за будь-які наслідки, які будуть, коли Спірс публікує пікантні селфи в інтернеті.

"Я намагаюся їм пояснити: "Послухайте, можливо, це просто ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе. Але це не скасовує той факт, як це на них упливає. Це важко. Я не можу уявити, як це — бути підлітком, якому треба вчитися у старшій школі", — заявив Федерлайн.

Утім, Спірс ясно дала зрозуміти, що хотіла особисто поспілкуватися з синами. Адже невдовзі їм виповнюється по 18 років. А саме вона зараз утримує і колишнього чоловіка, і його нову родину, виплачуючи солідні аліменти на своїх дітей.

Кевін Федерлайн був колись танцюристом і хореографом, потім намагався зробити кар'єру реп-виконавця, але в нього нічого не вийшло.

Нагадаємо, в інтерв'ю Престон і Джейден розповіли про стосунки з родичами. А коментуючи душевний стан своєї матері, заявили, що вона надто багато працювала, і їй слід було "зробити перерву".