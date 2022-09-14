Бритни Спирс сказала, что не увидится с сыновьями, пока они не начнут ее ценить

Ранее сыновья Бритни: Джейден и Престон, которые живут с отцом, раскритиковали свою мать и обидели ее

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Бритни Спирс заявила, что она "не хочет видеть своих сыновей", пока они не будут ее ценить. Пост она опубликовала в Instagram, но потом удалила, пишет Daily Mail.

Джейден и Престон с детства живут с отцом, Кевином Федерлайном, его новой женой и своими сводными сестрами. Недавно они дали эксклюзивное интервью, которое сильно обидело Бритни Спирс.

Оказалось, что мальчики поддерживают отношения со своими бабушкой и дедушкой, не смотря на то, что Бритни рассказала о их опеке. И они осудили свою мать. Главным образом, из-за ее откровенных постов в соцсетях.

[ + – ] Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Джейден заявил, что ему неудобно, когда Бритни публикует его фото в социальных сетях. Он сказал: "Я надеюсь, что она остановится".

А говоря о постах матери, заявил, что это похоже на то, что "она должна опубликовать хоть что-то в Instagram, чтобы привлечь внимание".

Джейден и Престон не были на свадьбе матери с Сэмом Асгари, заявив, что это было бы "неудобно", ведь там не было ее родителей.

Бритни позже написала, что "отчаянно хотела бы" увидеть Джейдена и Престона, но должна обратить внимание на собственное здоровье и самочувствие.

"Все, что я знаю, это то, что моя любовь к моим детям превыше всего. Мне жаль, если я когда-либо причиняла вам боль, ребята", — написала Бритни и отметила, что сыновья заблокировали ее в Instagram.

[ + – ] Сыновья Бритни Спирс с журналисткой Фото: Twitter Erbil Gunasti

Ее бывший муж Кевин Федерлайн, сообщил, что ему приходилось часто извиняться перед сыновьями за любые последствия, которые будут, когда Спирс публикует пикантные селфи в Интернете.

"Я пытаюсь им объяснить: "Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя. Но это не отменяет тот факт, как это на них влияет. Это тяжело. Я не могу представить, каково это быть подростком, которому нужно учиться в старшей школе", — заявил Федерлайн.

Впрочем, Спирс ясно дала понять, что хотела бы лично пообщаться с сыновьями. Ведь скоро им исполняется по 18 лет. А именно она сейчас содержит и бывшего мужа и его новую семью, выплачивая солидные алименты на своих детей.

Кевин Федерлайн был когда-то танцором и хореографом, потом пытался сделать карьеру рэп-исполнителя, но у него ничего не вышло.

Напомним, в интервью Престон и Джейден рассказали об отношениях с родственниками. А комментируя душевное состояние своей матери, заявили, что она слишком много работала, и ей следовало "сделать перерыв".