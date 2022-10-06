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Стиль жизни

Бритни Спирс публикует новые обнаженные фото

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Фото: https://www.instagram.com/britneyspears | Бритни Спирс снова принялась постить голые фотографии

В это раз певица сфотографировалась только в соломенной шляпке

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Бритни Спирс отправилась в отпуск в Южную Америку, и уже опубликовала несколько новых совершенно обнаженных фото в своем Instagram.

На них Бритни позирует на пляже, из одежды на ней только соломенная шляпа. Серию снимков она подписала: "у людей позади меня теперь будет история, которой они поделятся с будущими поколениями".

Где именно отдыхает Бритни – неизвестно, но она, кроме обнаженных снимков с пляжа запостила еще несколько, из которых становится ясно, что отпуск она, скорей всего проводит в Мексике. Это популярное направление у граждан США для пляжного отдыха.

бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже Fullscreen
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже Fullscreen
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже Fullscreen
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже Fullscreen
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже Fullscreen
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже
бритни спирс, голая бритни спирс, бритни спирс обнаженные фото, бритни спирс на пляже

Неизвестно, кто фотографировал Бритни, ее супруг Сэм Асгари сейчас постит только посты в поддержку протестов в Иране. Сэм сам родом из Ирана, он родился в 1994 году, его настоящее имя Хесам. Его отец уехал на заработки в США и вскоре перевез туда всю свою семью.

Впрочем, комментаторы под постом Бритни с голыми фото разделились во мнениях: одни приветствовали ее смелость, а другие уже традиционно попросили остановится: "Если ты можешь это делать, не значит, что должна это делать", – написал один из комментаторов.

К слову, именно любовь Бритни Спирс к откровенным фотосессиям вбила клин в ее отношения с сыновьями. Шон и Джейден не слишком комфортно себя чуствуют, видя обнаженные фото матери в соцсетях. Так что сейчас они от нее отписались.

Впрочем, в недавнем интервью они стали защищать ее родителей, которые, опекая Бритни, по ее словам, издевались над ней, так что сейчас певица не готова возобновить отношения с детьми.

Они живут со своим отцом, ее бывшим мужем Сэмом Федерлайном и его новой семьей.

Но карьера Бритни, похоже, пошла на лад. Недавно она записала новый трек с Элтоном Джоном и клип на него сняла украинка Таня Муиньо.