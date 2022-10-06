Бритни Спирс публикует новые обнаженные фото

В это раз певица сфотографировалась только в соломенной шляпке

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Бритни Спирс отправилась в отпуск в Южную Америку, и уже опубликовала несколько новых совершенно обнаженных фото в своем Instagram.

На них Бритни позирует на пляже, из одежды на ней только соломенная шляпа. Серию снимков она подписала: "у людей позади меня теперь будет история, которой они поделятся с будущими поколениями".

Где именно отдыхает Бритни – неизвестно, но она, кроме обнаженных снимков с пляжа запостила еще несколько, из которых становится ясно, что отпуск она, скорей всего проводит в Мексике. Это популярное направление у граждан США для пляжного отдыха.

Неизвестно, кто фотографировал Бритни, ее супруг Сэм Асгари сейчас постит только посты в поддержку протестов в Иране. Сэм сам родом из Ирана, он родился в 1994 году, его настоящее имя Хесам. Его отец уехал на заработки в США и вскоре перевез туда всю свою семью.

Впрочем, комментаторы под постом Бритни с голыми фото разделились во мнениях: одни приветствовали ее смелость, а другие уже традиционно попросили остановится: "Если ты можешь это делать, не значит, что должна это делать", – написал один из комментаторов.

К слову, именно любовь Бритни Спирс к откровенным фотосессиям вбила клин в ее отношения с сыновьями. Шон и Джейден не слишком комфортно себя чуствуют, видя обнаженные фото матери в соцсетях. Так что сейчас они от нее отписались.

Впрочем, в недавнем интервью они стали защищать ее родителей, которые, опекая Бритни, по ее словам, издевались над ней, так что сейчас певица не готова возобновить отношения с детьми.

Они живут со своим отцом, ее бывшим мужем Сэмом Федерлайном и его новой семьей.

Но карьера Бритни, похоже, пошла на лад. Недавно она записала новый трек с Элтоном Джоном и клип на него сняла украинка Таня Муиньо.